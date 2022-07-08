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Глава Бурятии: «Только совместная мудрость позволяет сохранить семью»

Глава Бурятии: «Только совместная мудрость позволяет сохранить семью»
Власть,  Фото:страница Алексея Цыденова
Глава и первая леди республики поприветствовали самые дружные семьи Бурятии

В преддверии Дня семьи, любви и верности, 7 июля, власти Бурятии, как всегда, отмечали супружеские пары, чей брак подкреплен не только прожитыми годами (не менее 25 лет), но и успехами детей, внуков, благополучием семьи и другими ценностями.

- Вы – люди, которые долгие годы сохраняете семью, любовь и верность, своим образом жизни стали наставниками для молодых. Молодым семьям нужен пример, что любые жизненные невзгоды проходят, главное быть вместе. Я хочу, чтобы этот праздник, стал днем, который напоминал бы нашим молодым людям о том, что семья – это самое ценное, это то, что нужно сознательно беречь. Жизнь длинная и в ней всякое бывает, и только совместная мудрость позволяют сохранить семью, - обратился к ним глава Бурятии.

Его поддержала супруга. Ирина Цыденова добавила, что семья – это не только большое чудо, но и большая работа над собой и в целом большой труд.

- Кто-то думает, что сохранить семью – это легко и просто, возможно у некоторых так и есть, но всегда Бог вносит коррективы, посылает чудеса испытаний, которые вы должны пройти достойно вместе. Я хочу всем пожелать, в первую очередь, здоровья беречь друг друга на каждом этапе своей жизни, обязательно беречь своих детей, любить их такими, какие они есть, - сказала она.

Нужно отметить, что интернациональная чета Цыденовых как раз в июле отмечает 25-летие своей супружеской жизни. Глава в интервью СМИ говорил, что поженились они в июле 1997 года.

Сейчас у них четверо детей. Старший – по срокам должен окончить МГТУ им. Н.Э. Баумана. Независимо от отца, по словам матери в прессе, он выбрал своим будущим очень сложную профессию - ракетостроение. Второй сын и единственная дочь – старшеклассники, наверняка, тоже имеющие неизвестные широкому кругу из-за закрытости родителей успехи в каких-то областях (не зря же Ирина Викторовна оставила карьеру ради семьи). Младший во возрасту ещё не пошёл в школу.

49 семей Бурятии получили вчера медаль «За любовь и верность». С 2014 года отмечено почти 400 пар. По всем критериям супруги Цыденовы могут тоже на нее претендовать.

глава Бурятии Алексей Цыденов Республика Бурятия

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