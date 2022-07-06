Улан-удэнский «Водоканал» обрёл нового начальника

Директором МУП «Водоканал» 4 июля назначен 35-летний Дмитрий Скакалин. Он с декабря 2021 года занимал эту должность с приставкой и.о.
Дмитрий Скакалин родился 9 октября 1986 года. Окончил ВСГТУ по специальности «тепловые электрические станции».
Работал инженером - электриком в ООО «Эгрегор», затем машинистом участка водогрейных котлов в «Генерации Бурятии» филиала ПАО «ТГК-14». Далее был назначен заместителем начальника котельного цеха по ремонту.
С 2011 по 2013 год работал в структурах администрации Улан-Удэ.
В 2017 году был назначен заместителем главного инженера по эксплуатации котельных в «Улан-Удэнский энергетический комплекс» филиала ПАО «ТГК-14».
В 2020 году перешёл в комитет городского хозяйства мэрии начальником отдела коммунального комплекса.
В сентябре 2021 года Дмитрий Скакалин возглавил техническую службу МУП «Водоканал» в должности главного инженера, а в декабре был назначен и.о директора предприятия.
За время работы Скакалина в должности и.о директора в городском «Водоканале» было начато собственное производство автоматических водоколонок, завершена реконструкция коллектора в мкрн. Мясокомбинат - ул. Ключевская, открыта собственная автомойка для спецтранспорта.
По словам нового руководителя предприятия, впереди ещё много вопросов, которые нужно решать оперативно.
- Одним из направлений работы, безусловно, станет кадровая политика - мы должны развивать предприятие, поддерживать молодых специалистов и направлять их. Важно, чтобы коллектив предприятия работал слаженно и дружно. При этом главным и приоритетным в нашей работе является модернизация систем и сооружений «Водоканала», его развитие на благо города, - заявил Дмитрий Скакалин.
Как сообщал «Байкал-Daily», прежнего руководителя «Водоканала» Жаргала Цыбикова уволили из-за нарушения пункта 10 статьи 83 Трудового кодекса. Формулировка этого пункта следующая: «Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон - прекращение допуска к государственной тайне».
Жаргал Цыбиков с января 2021 года находится под следствием. На него возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере».
Целый год Цыбиков провёл в СИЗО, мера пресечения ему была изменена только в начале 2022 года.