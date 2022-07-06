 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 июля

05 июля

Популярное

Улан-удэнский «Водоканал» обрёл нового начальника

Улан-удэнский «Водоканал» обрёл нового начальника
Власть,  Фото:МУП "Водоканал"
Прежний руководитель покинул пост после того, как стал фигурантом уголовных дел

Директором МУП «Водоканал» 4 июля назначен 35-летний Дмитрий Скакалин. Он с декабря 2021 года занимал эту должность с приставкой и.о.

Дмитрий Скакалин родился 9 октября 1986 года. Окончил ВСГТУ по специальности «тепловые электрические станции».

Работал инженером - электриком в ООО «Эгрегор», затем машинистом участка водогрейных котлов в «Генерации Бурятии» филиала ПАО «ТГК-14». Далее был назначен заместителем начальника котельного цеха по ремонту.

С 2011 по 2013 год работал в структурах администрации Улан-Удэ.

В 2017 году был назначен заместителем главного инженера по эксплуатации котельных в «Улан-Удэнский энергетический комплекс» филиала ПАО «ТГК-14».

В 2020 году перешёл в комитет городского хозяйства мэрии начальником отдела коммунального комплекса.

В сентябре 2021 года Дмитрий Скакалин возглавил техническую службу МУП «Водоканал» в должности главного инженера, а в декабре был назначен и.о директора предприятия.

За время работы Скакалина в должности и.о директора в городском «Водоканале» было начато собственное производство автоматических водоколонок, завершена реконструкция коллектора в мкрн. Мясокомбинат - ул. Ключевская, открыта собственная автомойка для спецтранспорта.

По словам нового руководителя предприятия, впереди ещё много вопросов, которые нужно решать оперативно.

- Одним из направлений работы, безусловно, станет кадровая политика - мы должны развивать предприятие, поддерживать молодых специалистов и направлять их. Важно, чтобы коллектив предприятия работал слаженно и дружно. При этом главным и приоритетным в нашей работе является модернизация систем и сооружений «Водоканала», его развитие на благо города, - заявил Дмитрий Скакалин.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежнего руководителя «Водоканала» Жаргала Цыбикова уволили из-за нарушения пункта 10 статьи 83 Трудового кодекса. Формулировка этого пункта следующая: «Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон - прекращение допуска к государственной тайне».

Жаргал Цыбиков с января 2021 года находится под следствием. На него возбуждены уголовные дела по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Присвоение, совершённое в крупном размере».

Целый год Цыбиков провёл в СИЗО, мера пресечения ему была изменена только в начале 2022 года.





Водоканал назначение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ назначили начальника жилинспекции
В Улан-Удэ назначили начальника жилинспекции
Власть, 06.07.2022
Новый руководитель долгое время трудилась в администрации города
Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Монголию
Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Монголию
Власть, 05.07.2022
Стороны обсуждают расширение пограничных пунктов пропуска на границах двух стран
Лидера ЛДПР в Бурятии переизбрали
Лидера ЛДПР в Бурятии переизбрали
Власть, 05.07.2022
Решение оказалось единогласным
Органы власти Бурятии обязали вести страницы в соцсетях
Органы власти Бурятии обязали вести страницы в соцсетях
Власть, 04.07.2022
В Бурятии на сегодня страницы в социальных сетях имеют около 300 учреждений
Глава Бурятии начал рабочую поездку в Северо-Байкальский район
Глава Бурятии начал рабочую поездку в Северо-Байкальский район
Власть, 03.07.2022
Алексей Цыденов посетит несколько социальных объектов
Депутаты Хурала Бурятии снова не стали слушать доклад
Депутаты Хурала Бурятии снова не стали слушать доклад
Власть, 01.07.2022
Парламентарии проигнорировали отчёт Счётной палаты
Глава посёлка в Бурятии получил прокурорское представление
Глава посёлка в Бурятии получил прокурорское представление
Власть, 01.07.2022
Прокуратура выявила нарушение с контрактами на благоустройство общественной территории
Алексей Цыденов рассказал о социально-экономическом развитии Бурятии за 2021 год
Алексей Цыденов рассказал о социально-экономическом развитии Бурятии за 2021 год
Власть, 30.06.2022
Глава республики представил отчёт о результатах деятельности правительства на очередной 24 сессии Народного Хурала
В Бурятии призвали сделать алкоголь недоступным для жителей
В Бурятии призвали сделать алкоголь недоступным для жителей
Власть, 30.06.2022
«Пойло льётся рекой!» - заявил депутат Бобков
Евгению Лудупову назвали лучшим борцом с коронавирусом в стране
Евгению Лудупову назвали лучшим борцом с коронавирусом в стране
Власть, 30.06.2022
Столь высокую оценку дал лично министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Глава Бурятии призвал не забывать о вакцинации от ковида
Глава Бурятии призвал не забывать о вакцинации от ковида
Власть, 30.06.2022
Алексей Цыденов опасается «проблем» осенью
Глава Бурятии пояснил по поводу грядущей вырубки иволгинских лесов
Глава Бурятии пояснил по поводу грядущей вырубки иволгинских лесов
Власть, 30.06.2022
Алексей Цыденов заявил, что лес вблизи населённых пунктов вырубать не будут
Глава Бурятии освободил от должностей двух чиновников
Глава Бурятии освободил от должностей двух чиновников
Власть, 30.06.2022
Высокие должности освободились в двух республиканских агентствах
Депутаты вновь бьют тревогу из-за участи иволгинских лесов
Депутаты вновь бьют тревогу из-за участи иволгинских лесов
Власть, 30.06.2022
Сегодняшняя сессия Народного Хурала вновь началась с информации о планах по аренде пригородных лесов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^