Лидера ЛДПР в Бурятии переизбрали

Координатором Бурятского регионального отделения ЛДПР переизбран Дмитрий Шишмарёв. Решение принял координационный совет Бурятского отделения партии 3 июля.
«За» проголосовали все девять членов координационного совета, голосов «против», а также воздержавшихся не было.
- Спасибо коллегам за оказанное доверие возглавить региональное отделение на второй срок! Только вперёд, только победа! – написал Дмитрий Шишмарёв на своей странице в соцсети.
- Спасибо коллегам за оказанное доверие возглавить региональное отделение на второй срок! Только вперёд, только победа! – написал Дмитрий Шишмарёв на своей странице в соцсети.
Как сообщал «Байкал-Daily», Дмитрий Шишмарёв стал лидером ЛДПР Бурятии два года назад, в июле 2020 года. Он сменил на посту координатора Сергея Дороша, который возглавлял Бурятское отделение партии четыре года.