Лидера ЛДПР в Бурятии переизбрали





«За» проголосовали все девять членов координационного совета, голосов «против», а также воздержавшихся не было.



- Спасибо коллегам за оказанное доверие возглавить региональное отделение на второй срок! Только вперёд, только победа! – написал Дмитрий Шишмарёв на своей странице в соцсети.



