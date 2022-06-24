Администрацию Тункинского района Бурятии обязали выплатить 13 млн рублей

Свалку в Тункинском районе местные власти не убирали с 2016 года



Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии подало иск к администрации Тункинского района с требованием выплатить 13,1 млн рублей. Поводом для этого стала крупная свалка, приведшая к загрязнению почвы. Суд иск удовлетворил.



- В 2016 году была проведена внеплановая выездная проверка в отношении администрации Тункинского района, которая является собственником земельного участка сельхозназначения. Было выявлено, что земля захламлена отходами производства и потребления на общей площади 23 093 кв. метров, вследствие чего произошло загрязнение участка химическими веществами (бензапиреном, нитратным азотом и серой) на площади 22 739 кв. метров. В октябре 2016 года собственник надела самовольно снял и переместил плодородный слой почвы на площади 1169 кв. метров, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.



Администрации Тункинского района выдали предписание с требованием разработать и утвердить проект рекультивации нарушенных земель. Однако документ так и не был предоставлен.



Надзорный орган неоднократно выдавал нарушителю предписания за складирование твёрдых бытовых отходов и слив жидких бытовых отходов. Это происходило и в 2016, и в 2017, и в 2018, и в 2019 годах, однако ежегодно ситуация на землях сельхозназначения только ухудшалась.



В декабре 2021 года Россельхознадзор рассчитал размер вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды. Сумма составила 13,1 млн рублей. Поскольку администрация Тункинского района не возместила вред в добровольном порядке, ведомство обратилось с исковым заявлением в Арбитражный суд.



Решением Арбитражного суда Бурятии от 15 июня исковые требования удовлетворены в полном объёме.







