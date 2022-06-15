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УФАС отменило итоги аукциона минобраза Бурятии

УФАС отменило итоги аукциона минобраза Бурятии
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
В закупке по федеральному проекту «Успех каждого ребёнка» нашли нарушения

Бурятское УФАС России выдало предписание об отмене итогов аукциона министерства образования и науки республики на поставку средств обучения туристско-краеведческой направленности. Закупка с начальной ценой контракта более 4 млн рублей проводится в целях реализации федерального проекта «Успех каждого ребёнка».

- В нарушение законодательства в предмете одного контракта были объединены товары, как указанные в приложениях к приказу Минфина России от 04.06.2018 № 126н, так и не включенные в него. Напомним, приложения являются списком товаров иностранного производства, в отношении которых установлены специальные условия допуска к государственным закупкам. Если участник торгов предлагает к поставке такой товар из ЕАЭС, ДНР или ЛНР, ему предоставляется преимущество по цене контракта в размере 15-20%, - сообщили в пресс-службе Бурятского УФАС.

Согласно предписанию УФАС, заказчику и уполномоченному органу необходимо внести изменения в извещение о закупке, вернуть поступившие заявки и отменить составленные при поведении аукциона протоколы.

УФАС минобраз

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