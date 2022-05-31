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Бурятский депутат сообщил о провокации с письмами якобы от его имени

Бурятский депутат сообщил о провокации с письмами якобы от его имени
Власть,  Фото:pixabay.com
Коммунист Тимур Нимаев намерен обратиться в правоохранительные органы

Депутат Народного Хурала Бурятии, член КПРФ Тимур Нимаев сообщил о том, что якобы от его имени рассылают провокационные электронные письма. От этих писем Нимаев официально открестился, заявив, что не причастен к ним.

В письмах, которые получили некоторые учреждения Улан-Удэ, дана ссылка на видео с критикой ситуации на Украине. Письмо оформлено так, словно его создал якобы сочувствующий этой позиции Тимур Нимаев. О том, что это не так, сам он сообщил на своей странице «Вконтакте».

- Мы живём в непростое время, и практически каждый так или иначе вовлечён в события последних месяцев. Фраза «я вне политики» уже не работает. Я, безусловно, человек, активно участвующий в политической деятельности. Видимо, это послужило причиной провокации со стороны неизвестных лиц. Вчера с электронной почты велась рассылка письма от моего имени в некоторые учреждения Улан-Удэ. В письме была дана ссылка на ролик, снятый за границей людьми, считающими, что они могут говорить от имени всего бурятского народа, при этом, уехав жить за границу. Содержание ролика подробно не вижу смысла пересказывать. Однако способ распространения - явно провокационный, - написал Тимур Нимаев.

Он заявил, что по данному факту обратится в правоохранительные органы.

Также он опубликовал свой единственный адрес электронной почты: [email protected] Письма же отправляли с другого ящика.

Молодой коммунист Тимур Нимаев получил депутатский мандат в апреле 2021 года. Тогда место депутата досрочно освободил Галсан Дареев, нынешний министр сельского хозяйства Бурятии.


депутаты Народного Хурала

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