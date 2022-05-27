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Глава Бурятии купил сувенир – бабушку с советским флагом

Глава Бурятии купил сувенир – бабушку с советским флагом
Власть, 
Алексей Цыденов расплатился за сувенир, не забирая сдачу

Главе Бурятии Алексею Цыденову настолько приглянулся сувенир – кукла, изображающая бабушку с советским флагом, что он тут же купил его. Произошло это 27 мая перед началом международного форума «Россия-Монголия. Партнёрство в новой реальности».

Утром на площадке Физкультурно-спортивного комплекса открылась выставка деловых контактов России и Монголии (0+). Здесь можно приобрести различные товары из России и Монголии. Во время обхода выставки главе Бурятии и приглянулся необычный сувенир.

Сама игрушка стоит две тысячи рублей. Однако глава республики расплатился за неё пятитысячной купюрой, а сдачу брать не стал.

«Всё я рассчитался. Без сдачи», - сказал Алексей Цыденов.



Пожилая женщина, которая вышла навстречу украинским военным с красным советским флагом, стала знаменита в апреле. Бабушка сперва приняла военных СВУ за российских солдат. Те в свою очередь, отдав ей продуктовый паек, втоптали в землю красный флаг, называя при этом его «тряпочкой».

Увидев это, бабушка отказалась от пайка. «За этот флаг мои родители воевали, а вы наступили», - сказала она, но украинские солдаты на видео продолжали смеяться.

Видео с принципиальной украинской бабушкой вдохновило множество российских интернет-пользователей, и во многих городах России появились картины и граффити с ней, также ей посвящают стихотворения и песни и создают фигурки. А в Бурятии умельцы, как стало известно сегодня, наладили выпуск сувениров.

Российско-монгольский форум будет идти до 28 мая. На форуме встретятся представители бизнес-сообществ из разных регионов России и Монголии.

Запланированы выступления топ-спикеров и экспертов в сфере внешнеторговых отношений; встречи и переговоры в формате B2B. Для горожан же устроят ярмарку-выставку, проведут мастер-классы и розыгрыши.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов выразил уверенность, что форум – это не только площадка для развития международного сотрудничества. «Форум – это в целом развитие и креативных индустрий, и бизнеса. Приглашены лучшие представители бизнеса и бизнес-тренеры России, которые смогут дать прокачку для наших предпринимателей. Это возможность набраться новых идей, найти партнёров и стартовать в новых реалиях и новых условиях», - заявил ранее глава Бурятии.



глава Бурятии Алексей Цыденов сувенирная продукция

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