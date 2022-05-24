Глава Бурятии рассказал о целях российско-монгольского форума в Улан-Удэ

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Алексей Цыденов объяснил, что направлений взаимодействия между Бурятией и Монголией очень много



27-28 мая в Улан-Удэ состоится форум «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности». Российские и монгольские предприниматели смогут встретиться для разработки совместных путей развития. Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте: https://rmforum.ru/



Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил уверенность, что форум станет «постоянной и эффективной площадкой выстраивания взаимодействия между российским и монгольским бизнесом».



- Бурятия впервые принимает такой большой форум. Связано ли это как-то с текущей внешнеэкономической ситуацией? И какие ожидания у Бурятии?



- Алексей Цыденов: Форум связан и с текущей ситуацией, и в целом, с органичным и гармоничным развитием экономики Республики Бурятия, и это укрепление взаимодействия с Монголией в целом. Мы с Монголией были близки и географически, и исторически всегда, и наше взаимодействие всегда с Монголией выстраивалось независимо от каких-то там внешних факторов – это первое. Второе – нынешние условия подталкивают на то, чтобы взаимодействие было ещё плотнее и эффективнее. У нас есть, что предложить монгольским предпринимателям, монгольскому бизнесу, не только со стороны Бурятии, а в целом, регионов России. И у Монголии есть, что нам предложить.



Очень большую поддержку мы получили на федеральном уровне. Форум пройдет с большим представительством и государственных органов, и бизнеса. Благодарим Юрия Петровича Трутнева (полномочный представитель президента в ДФО – зампред правительства РФ) за его поддержку, внимание и личное участие в форуме, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерство промышленности Российской Федерации, министерство экономики, министерство иностранных дел, Федеральную таможенную службу.



- Какие направления уже сейчас актуальны для Бурятии и Монголии?



- Первое – поставка мяса. Принято прорывное решение – Россельхознадзор разрешил поставку мяса из Монголии в Россию. Мы знаем, что в Монголии многомиллионное поголовье скота, а в Бурятии наш «Бурятмяспром» закупает сырьё по всей России, в том числе из зарубежья. Почему не покупать у ближайших соседей?



Второе – у нас запущен и эффективно работает Байкальский текстильный комбинат. Предприятию требуется тонкорунная шерсть. Монголия может поставлять и овечью, и козью шерсть. Тоже большая тема для сотрудничества.



В свою очередь, мы для Монголии можем и строительные материалы производить, и мебель, и электрооборудование, и металлоконструкции. Что востребовано в развивающейся Монголии – там идут большие стройки, промышленное строительство того же нефтеперерабатывающего завода. У нас есть тема для предметных переговоров.



С учётом того, что сейчас у нас многие западные рынки по понятным причинам стали закрыты, то у монгольских товаров появляются свободные ниши в России, а у российских предпринимателей – другие перспективы по работе с Монголией.



Объективная ситуация подталкивает нас к усилению взаимодействия и сотрудничества.



- В форуме заявлена отдельная панельная дискуссия по теме здравоохранения. Почему такое внимание медицинскому туризму?



- Тема медицинского экспорта, медицинских услуг для России, для нас становится актуальной, поскольку в республике Центр ядерной медицины развивается и на сегодня – это самая передовая технология в мире. Кроме того, достроен новый корпус онкологического диспансера. Мы знаем, что из Монголии люди летают лечиться в Южную Корею. Это дорого и далеко. А мы можем здесь в республике оказывать такие услуги на высочайшем мировом уровне: что в Южной Корее, что в Израиле, что в Америке – на таком же уровне, но гораздо ближе, гораздо дешевле. Соответственно, мы хотим на форуме презентовать свои возможности.



- Среди заявленных на участие компаний Монголии есть крупные организации туристической сферы. Какая сфера интересов у наших и монгольских предпринимателей, занятых в туризме?



- Безусловно, развивается туризм, и здесь заинтересованы обе стороны, как Россия, так и Монголия. Поскольку для россиян закрылись многие западные направления, то у Монголии появились перспективы принимать большее количество российских туристов. В то же время Монголия уже при обратной загрузке тех же чартерных рейсов или обычного авиасообщения более доступной становится в России для туристических поездок. Плюс Монголия может стать хабом авиационным для России. С учетом специфики авиационного сообщения, которое на сегодня имеется, Улан-Батор может стать таким аэропортом-хабом для российских туристов и для деловых поездок по странам Азиатско-тихоокеанского региона, да и в целом, по многим направлениям в мире. Это получается и деловой туризм, и экскурсионный туризм. Деловые поездки могут сейчас проходить через Монголию в Россию и из России через Монголию на другие направления. Соответственно, тоже большая перспектива для сотрудничества, для наших авиакомпаний, для перевозчиков, ну и в целом, для бизнеса.



- Какие ещё темы будут обсуждаться на форуме?



- Отдельное направление – это, безусловно, образование. Мы знаем, что в Монголии большая востребованность специалистов сельского хозяйства, в строительстве, в машиностроении, обслуживании авиационной техники, в гуманитарной сфере, в том числе изучении русского языка и литературы, здравоохранении, культуре и так далее. И мы можем такие свои возможности предложить для студентов, выпускников монгольских школ, причём на бюджетной основе, с соответствующим уровнем качества. И это тоже будет обсуждаться в рамках форума. При этом мы имеем ввиду не только высшее образование, но и среднее специальное образование. Недавно наши ректоры вузов провели презентацию своих возможностей в Монголии.



- Может ли Монголия стать новым транспортно-логистическим коридором для России, а Бурятия получить дополнительный стимул для развития как логистический хаб?



- С учётом акцентированного взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Юго-Восточной Азии, у Монголии появляется новый потенциал как транзитной территории. И Бурятия, как регион, который граничит с Монголией и имеет железнодорожное, автомобильное и авиационное сообщение, получает другие логистические перспективы. Это выгодно как для монгольских перевозчиков всех видов транспорта, так и для российских. И новые перспективы открываются у специальной экономической зоны «Алтан Булаг», новые перспективы – у российских инвесторов по развитию транспортно-логистического комплекса с российской стороны. Так что текущее время, текущая ситуация диктуют, чтобы мы как можно быстрее использовали сложившиеся возможности и те экономические преимущества, которые даёт соседство с Монголией.



- Планируете ли сделать такую площадку общения с монгольскими партнёрами регулярной?



- Такой форум в этом году проходит впервые, но в последующем будет на регулярной основе проводиться. И я уверен, что он станет постоянной и эффективной площадкой выстраивания взаимодействия между российским и монгольским бизнесом.



Направлений взаимодействия очень много. Это касается и крупного бизнеса, так и малого и среднего предпринимательства всех направлений - производства, добычи и переработки, гуманитарной сферы. И сейчас на площадке Улан-Удэ, в Бурятии встретятся и монгольский бизнес, и российский из различных регионов – приедут к нам из Иркутска, Новосибирска, Читы, Красноярска.



- Помимо дискуссии и круглых столов, чем ещё интересен форум для предпринимателей?



- Форум ориентирован, в первую очередь, на возможность пообщаться бизнесу между собой. Организовано много переговорных зон для общения «бизнес для бизнеса» (B2B). Форум «заточен» на то, чтобы дать возможность бизнесу встретиться и найти точки соприкосновения, на месте будет работать штат переводчиков.



На территории ФСК также пройдёт выставка-ярмарка, на которой будут представлена продукция, услуги компании из Монголии, Бурятии и других регионов России. Порядка 150 компаний будут презентовать себя на стендах выставки.



Наш форум – это не только площадка для развития международного сотрудничества. Форум – это в целом развитие и креативных индустрий, и бизнеса. Будут приглашены лучшие представители бизнеса и бизнес-тренеры России, которые смогут дать прокачку для наших предпринимателей. Это возможность набраться новых идей, найти партнёров и стартовать в новых реалиях и новых условиях.





