В Народном Хурале Бурятии сменился самый богатый депутат

Самый богатый парламентарий задекларировал доход в 139 млн
Депутаты Народного Хурала Бурятии опубликовали сведения о доходах за 2021 год. «Байкал-Daily» представляет топ-10 самых богатых парламентариев.
Позицию самого богатого парламентария потерял гендиректор ООО «Семья» Михаил Гергенов, который в прежние годы возглавлял рейтинг. Его доход за 2021 год составил 78 млн рублей.
Первую строчку рейтинга самых депутатов у Гергенова отнял бизнесмен из Гусиноозёрска, член фракции «Единая Россия» Солбон Дашинимаев с доходом в 139,7 млн.
Третьим в этом списке оказался предприниматель Виктор Ячменёв, доход которого составил 74,6 млн. За год доходы Ячменёв выросли более чем на 66 млн.
Доход Леонида Белых, который стал четвёртым в рейтинге, вырос с 42,5 млн до 57 млн. Вероятно, этому поспособствовала новая должность, которую он получил прошлым летом. Как сообщал «Байкал-Daily», Белых был назначен заместителем генерального директора холдинга «Вертолёты России». Также он стал советником генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова на общественных началах. До этого Белых был бессменным руководителем Улан-Удэнского авиазавода.
Несколько скромнее доход у гендиректора торгового дома «Бариса» Баира Гармаева – 38,6 млн.
На шестой строчке по доходам среди депутатов расположился предприниматель, владелец торгово-развлекательных центров Вячеслав Покацкий с доходом в 26,2 млн рублей.
Генеральный директор ООО «АвтоДом» Сергей Георгиевич Пашинский задекларировал доход в 15 млн.
Гендиректор Селенгинского целлюлозно-картонного комбината Лилия Деева задекларировала доход в 12,7 млн и заняла восьмое место.
Доход директора филиала «Россети» МРСК Сибири – Бурятэнерго, экс-министра транспорта Сергея Козлова составил 10,9 млн.
Замыкает топ-бизнесмен бизнесмен, спортивный меценат Валерий Доржиев с доходом в 9,5 млн.
В топ-5 небогатых депутатов вошли парламентарии с доходом до 700 тысяч рублей в год. Наименьший доход среди депутатов показала новичок Хурала, член КПРФ Эржена Чимитцыренова, задекларировавшая 464 276 рублей. Чуть больше - 584 633 рублей - у другого коммуниста Тимура Нимаева. Почти одинаковые суммы задекларировали Николай Дашеев (658 559) и Алексей Багадаев (658 359). Немногим больше у представителя фракции ЛДПР Бадмадоржо Жигжитова - 660 868.
Председатель Народного Хурала Владимир Павлов показал доход на 35 тысяч ниже, чем год назад - 3 650 461 рубль. У его заместителя Цырен-Даши Доржиева доход составил 3 333 921 рубль. Доход ещё одного вице-спикера, экс-гендиректора телекомпании «АригУс» Татьяны Мантатовой за год составил 3 319 593 рублей.
Отметим, досрочно сложивший полномочия председателя комитета Народного Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям Аркадий Цыбиков ощутимо потерял в доходах. В 2019 году он был вторым самым богатым депутатом парламента. Год назад его доход уже снизился и составил 28,3 млн. За 2021 год задекларированный доход не превысил и пяти миллионов.
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