 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 апреля

20 апреля

Популярное

В Народном Хурале Бурятии сменился самый богатый депутат

В Народном Хурале Бурятии сменился самый богатый депутат
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Самый богатый парламентарий задекларировал доход в 139 млн

Депутаты Народного Хурала Бурятии опубликовали сведения о доходах за 2021 год. «Байкал-Daily» представляет топ-10 самых богатых парламентариев.

Позицию самого богатого парламентария потерял гендиректор ООО «Семья» Михаил Гергенов, который в прежние годы возглавлял рейтинг. Его доход за 2021 год составил 78 млн рублей.

Первую строчку рейтинга самых депутатов у Гергенова отнял бизнесмен из Гусиноозёрска, член фракции «Единая Россия» Солбон Дашинимаев с доходом в 139,7 млн.

Третьим в этом списке оказался предприниматель Виктор Ячменёв, доход которого составил 74,6 млн. За год доходы Ячменёв выросли более чем на 66 млн.

Доход Леонида Белых, который стал четвёртым в рейтинге, вырос с 42,5 млн до 57 млн. Вероятно, этому поспособствовала новая должность, которую он получил прошлым летом. Как сообщал «Байкал-Daily», Белых был назначен заместителем генерального директора холдинга «Вертолёты России». Также он стал советником генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова на общественных началах. До этого Белых был бессменным руководителем Улан-Удэнского авиазавода. 

Несколько скромнее доход у гендиректора торгового дома «Бариса» Баира Гармаева – 38,6 млн.

На шестой строчке по доходам среди депутатов расположился предприниматель, владелец торгово-развлекательных центров Вячеслав Покацкий с доходом в 26,2 млн рублей.

Генеральный директор ООО «АвтоДом» Сергей Георгиевич Пашинский задекларировал доход в 15 млн.

Гендиректор Селенгинского целлюлозно-картонного комбината Лилия Деева задекларировала доход в 12,7 млн и заняла восьмое место.

Доход директора филиала «Россети» МРСК Сибири – Бурятэнерго, экс-министра транспорта Сергея Козлова составил 10,9 млн.

Замыкает топ-бизнесмен бизнесмен, спортивный меценат Валерий Доржиев с доходом в 9,5 млн.

В топ-5 небогатых депутатов вошли парламентарии с доходом до 700 тысяч рублей в год. Наименьший доход среди депутатов показала новичок Хурала, член КПРФ Эржена Чимитцыренова, задекларировавшая 464 276 рублей. Чуть больше - 584 633 рублей - у другого коммуниста Тимура Нимаева. Почти одинаковые суммы задекларировали Николай Дашеев (658 559) и Алексей Багадаев (658 359). Немногим больше у представителя фракции ЛДПР Бадмадоржо Жигжитова - 660 868.

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов показал доход на 35 тысяч ниже, чем год назад - 3 650 461 рубль. У его заместителя Цырен-Даши Доржиева доход составил 3 333 921 рубль. Доход ещё одного вице-спикера, экс-гендиректора телекомпании «АригУс» Татьяны Мантатовой за год составил 3 319 593 рублей.

Отметим, досрочно сложивший полномочия председателя комитета Народного Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям Аркадий Цыбиков ощутимо потерял в доходах. В 2019 году он был вторым самым богатым депутатом парламента. Год назад его доход уже снизился и составил 28,3 млн. За 2021 год задекларированный доход не превысил и пяти миллионов.

депутаты Народного Хурала декларация доходов

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Народном Хурале Бурятии сменился самый богатый депутат
В Народном Хурале Бурятии сменился самый богатый депутат
Власть, 21.04.2022
Самый богатый парламентарий задекларировал доход в 139 млн
В Бурятии утвердят обязательную эвакуацию жителей при ЧС
В Бурятии утвердят обязательную эвакуацию жителей при ЧС
Власть, 21.04.2022
Координационным органам дадут новые полномочия, а для граждан вводится обязанность по эвакуации
В Бурятии распустят неработящих сельских депутатов
В Бурятии распустят неработящих сельских депутатов
Власть, 21.04.2022
Сельские депутаты устроили себе длительный «отдых»
Строительство в особо охраняемой зоне Байкала всё же не разрешили
Строительство в особо охраняемой зоне Байкала всё же не разрешили
Власть, 21.04.2022
Госдума доработала скандальный законопроект
В Улан-Удэ Анастасию Кузовлеву выпустили из СИЗО
В Улан-Удэ Анастасию Кузовлеву выпустили из СИЗО
Власть, 21.04.2022
Экс-председателю КУИ изменили меру пресечения
Замминистра строительства Бурятии «вернули на место»
Замминистра строительства Бурятии «вернули на место»
Власть, 21.04.2022
Постановление о назначении подписал глава Бурятии
В Улан-Удэ автопарк «скорых» обновят через суд
В Улан-Удэ автопарк «скорых» обновят через суд
Власть, 21.04.2022
Прокуратура требует минздрав выделить средства на приобретение спецавтомобилей 
Главу Бурятии попросили об открытии мастерской народных инструментов
Главу Бурятии попросили об открытии мастерской народных инструментов
Власть, 20.04.2022
Глава Бурятии встретился с деятелями искусств и культуры республики
Глава Бурятии просит присвоить звание Героя России доблестному военному
Глава Бурятии просит присвоить звание Героя России доблестному военному
Власть, 20.04.2022
Лейтенант Балдан Цыдыпов спас от гибели более 150 сослуживцев
В Бурятии прокуратура понудила администрацию района принять акт
В Бурятии прокуратура понудила администрацию района принять акт
Власть, 20.04.2022
Нарушения выявили в работе администрации Окинского района
Глава Бурятии откроет амбулатории в пригороде Улан-Удэ
Глава Бурятии откроет амбулатории в пригороде Улан-Удэ
Власть, 20.04.2022
Алексей Цыденов выехал в Иволгинский район
Чиновник из Иркутской области скрыл имущество более чем на 38 млн
Чиновник из Иркутской области скрыл имущество более чем на 38 млн
Власть, 19.04.2022
Имущество, приобретённое на неподтверждённый доход, будет обращено в доход государства
Экс-замминистра строительства Бурятии освободили от наказания
Экс-замминистра строительства Бурятии освободили от наказания
Власть, 19.04.2022
Застройщик Сергей Домшоев отправится в колонию
Глава Бурятии – абитуриентам: «Учитесь, а работа у вас будет»
Глава Бурятии – абитуриентам: «Учитесь, а работа у вас будет»
Власть, 19.04.2022
Алексей Цыденов ответил на вопросы старшеклассников во время своего открытого урока
Мэр Улан-Удэ проверил работу «Водоканала»
Мэр Улан-Удэ проверил работу «Водоканала»
Власть, 19.04.2022
В будущем планируется заменить все 750 городских водоколонок на автоматические

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^