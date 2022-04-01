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Сменился президент Союза промышленников и предпринимателей Бурятии

Сменился президент Союза промышленников и предпринимателей Бурятии
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Должность освободил Леонид Белых

Сменился президент Союза промышленников и предпринимателей Бурятии. Пост занял директор Улан-Удэнского приборостроительного объединения Владимир Лучников. Ранее эту должность занимал Леонид Белых.

Владимир Лучников имеет богатый опыт работы в промышленности и на производстве. С 2019 года является генеральным директором АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение».

Союз промышленников и предпринимателей Бурятии объединяет ведущие производственные, торговые предприятия и организации сферы услуг нашего региона. Одна из главных задач Союза – увеличение количества участников, а также «активация деятельности с целью прямого диалога с органами государственной власти по всем актуальным вопросам для предпринимателей республики».

В реестре членов Союза значится более 30 фамилий – от гендиректора универмага «Центральный» до руководителя торгово-строительной группы «СМиТ».

Как сообщал «Байкал-Daily», Леонид Белых летом 2021 года был назначен заместителем генерального директора холдинга «Вертолёты России». Также Белых стал советником генерального директора Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова на общественных началах. До этого Белых был бессменным руководителем Улан-Удэнского авиазавода.

- Леонид Яковлевич пошёл на повышение. Он сейчас координирует работу не только нашего завода, но и в целом всех заводов, включенных в состав холдинга «Вертолёты России». И это повышает эффективность не только Улан-Удэнского авиазавода, я бы не сказал, что от этого повышения выиграли только мы, - отмечал глава Бурятии Алексей Цыденов
союз промышленников и предпринимателей

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