Аркадий Цыбиков покинул руководящий пост в Хурале Бурятии

Депутат Цыбиков своё решение назвал осознанным
С 3 марта Аркадий Цыбиков досрочно сложил полномочия председателя комитета Народного Хурала Бурятии по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям. Это означает, что он покинул высокий руководящий пост, должность госслужащего, высокую зарплату из бюджета и стал рядовым депутатом.
Как сообщал «Байкал-Daily», Цыбиков написал заявление об увольнении по собственному желанию 15 февраля. Позже своё решение он объяснил необходимостью длительной реабилитации после коронавируса.
На сегодняшней сессии Народного Хурала депутаты официально сняли с Цыбикова полномочия председателя комитета. Председатель парламента Владимир Павлов поблагодарил его за работу.
- Уважаемый Аркадий Дамдинович, от лица председателя разрешите поблагодарить вас за работу. Вы внесли свой вклад, направлениями комитета, которые входят в полномочия комитета, особенно по сохранению и развитию бурятского языка. Но вы остаётесь членом комитета, поэтому желаем вас плодотворно трудиться в составе комитета, - сказал Владимир Павлов.
Аркадий Цыбиков выступил с ответным словом.
- Решение моё оно осознанное, связанное с личными вопросами. Полтора года назад большая группа депутатов поддержала мою кандидатуру, я искренне благодарен коллегам. За полтора года интенсивной работы удалось много что решить, много что начать. В своей работе я опирался на депутатов, своих коллег, членов комитета. Очень плодотворная работы была с заместителем председателя комитета Сергеем Дорошем, несмотря на то, что мы представители разных партий. Умея слушать друг друга, удалось организовать команду. Я благодарю всех членов комитета, представителей всех партий, за то, что нам вместе удалось начать, решать, решить многие проблемы, - сказал Аркадий Цыбиков.
До Цыбикова комитет возглавлял известный спортивный меценат Валерий Доржиев. Он также досрочно освободил руководящий пост по личным мотивам – в связи с большой занятостью по поддержке бурятских боксёров.
Всего в Народном Хурале шесть комитетов – бюджетный, по госустройству, аграрный, по экономической политике, по социальной политике и по нацвопросам. Их руководители (как председатель Хурала, его заместители) находятся на госслужбе.
Аркадий Цыбиков покинул руководящий пост в Хурале Бурятии
Власть, Фото:
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