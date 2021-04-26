Михаил Гергенов остался самым богатым депутатом Хурала Бурятии

В топе самых богатых депутатов парламента Бурятии произошли любопытные изменения



Депутаты Народного Хурала раскрыли свои доходы за 2020 год. Из деклараций стало известно, кто же самые богатые депутаты.



Смены лидера не произошло: рейтинг, как и в предыдущие годы, возглавляет гендиректор ООО «Семья», большой любитель бег, лыжных гонок и постов об этом в соцсети Михаил Гергенов. Его годовой доход составил 50 876 872 рубля. При этом Гергенов заметно обеднел: в 2019-го его доход превышал 78 миллионов.



Он крупный землевладелец: в собственности 29 земельных участков и ещё один в долевой собственности. У него два жилых дома (площадь одного из них 159 кв.метров), две квартиры и доля в третьей, а также множество нежилых помещений и зданий и объектов незавершённого строительства.



Ездит Гергенов на джипе Nissan Patrol, а также имеет грузовик ГАЗ 330202.



На второе место поднялся управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых, получивший в прошлом году золотую звезду Героя Труда. Его доход вырос с 30,4 млн до 42,5 млн.



У него четыре земельных участка, ещё один в долевой собственности, дом площадью в 195 кв.метров, дом в 39 кв.метров, а также дом площадью 333 кв.метра напополам с супругой. Помимо этого, Белых принадлежит здание административного корпуса и три строения.



Любопытно обстоят дела с транспортом. У руководителя авиазавода в собственности только «Лада». Впрочем, иномарки в семье всё же есть: две AUDI Q3 записаны на супругу.



На третьем месте гендиректор ООО «Промпроектмонтаж» Аркадий Цыбиков, который год назад был вторым самым богатым депутатом парламента. Сейчас его доход резко снизился с 71,2 млн до 28,3 млн.



При этом из декларации Цыбикова исчезла супруга, которая годом ранее принесла в семью сразу 41 млн.



Квартир в собственности у депутата нет, есть два жилых дома: один небольшой (46 кв.метров), второй огромный (536 кв.метров). Также у него имеется два земельных участка.



Передвигается Цыбиков на Toyota Land Cruiser 200.



Четвёртым оказался Вячеслав Покацкий, владелец торгово-развлекательных центров. Его доход упал с 25,3 млн до 21,7.



Зато Покацкий выделяется на фоне других наличием двух квартир в Таиланде. В России же у него 15 своих участков, доля в 16-м, а также квартира площадью 65 кв.метра. Также у Покацкого имеется здание цеха механизации, наружные канализационные сети, кафе, пристрой к жилому дому, торгово-офисное здание, часть двухэтажного здания магазина, Тп-5 суконного производства, ограждение, электрические сети, здание компрессорной, торговый центр и два нежилых здания.



Автомобилей у бизнесмена-депутата два: Тойота Land Cruiser 105 и Тойота Caldina. Он может совершать также водные прогулки на собственных мотолодке «Прогресс-2», мотолодке «Казанка-5М» и водном мотоцикле Kavasaki Kaw.



Пятую строчку в топе самых богатых занял гендиректор ООО «БИН» (куда входит агрохолдинг «Николаевский» и сеть одноимённых магазинов) Матвей Баданов. Его доход за год почти не изменился и составил 12,2 млн.



У Баданова шесть земельных участков, два просторных дома площадью 303 и 651 кв.метр, квартира в 49 кв.метров и несколько нежилых зданий.



Никаких автомобилей ни у Баданова, ни у супруги нет. Зато имеется моторная лодка Р-1970 БТ Ямаха-40.



На шестом месте стремительно ворвавшийся в топ-10 Сергей Козлов, бывший министр транспорта Бурятии, а ныне директор филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго». Он задекларировал 11,4 млн рублей.



У Козлова имеется два участка, жилой дом площадью 237 кв.метров, у его жены – также ½ доли ещё одного дома, а у четырёх несовершеннолетних детей – по ¼ доли в квартире площадью 83 «квадрата».



Передвигается энергетик на Toyota Land Cruiser 200.



На седьмом месте расположился предприниматель, президент федерации бокса Бурятии Валерий Доржиев, задекларировавший 11,2 млн рублей. Сумма не слишком впечатляющая на фоне других, но вот его жена стала рекордсменом: за год её доход составил 88,2 млн рублей. Она оказалась богаче всех членов семей депутатов, а если суммировать доходы супругов, то именно Доржиевы будут возглавлять список.



У Доржиева 12 своих земельных участков и ¼ доли ещё одного. Также у него три дома (от 25 до 109 кв.метров), а наравне с супругой он владеет домом площадью 268 кв.метров. Помимо этого, Доржиеву принадлежит помещение и по 1/38 доли в трёх подвалах.



Машина у четы одна – внедорожник Toyota Lexus LX570.



Единственной женщиной-депутатом в топ-10 самых богатых стала гендиректор ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат» Лилия Деева. Она на восьмом месте рейтинга. Доход Деевой за год чуть-чуть подрос – до 10,8 млн рублей. К слову, она заработала почти в десять раз больше супруга.



С недвижимостью на фоне других всё весьма скромно. У Деевой есть земля, жилой дом площадью 51 кв.метр и квартира в 36 кв.метров. У мужа имеется в собственности только один участок.



Что касается транспорта, то у депутата имеется Mercedes-Benz E 200 4MATIC, а её супруг предпочёл Nissan X-Trail.



На девятом месте оказался ещё один энергетик Игорь Зубарев, задекларировавший 8 840 282 рубля. У него два земельных участка, дом в 239 кв.метра, своя квартира площадью 49 кв.метра и квартира почти такой площадью в собственности вместе с женой.



Ездит Зубарев на Toyota Highlander, а его жена – на Toyota RAV4.



На десятом месте оказался справедливоросс Виктор Ячменёв. Персона не слишком известная публике. В Хурале он с 2018 года, тогда на округе он обошёл опытного депутата Александра Стопичева, бывшего председателя комитета парламента Бурятии по социальной политике. Руководит ООО «Пилосервис».



Ячменёв задекларировал 8 334 721 рублей за год. У него имеется квартира площадью 41 кв.метр, у жены – ещё две квартиры площадью чуть за 50 кв.метров.



Депутат предпочитает ездить не на легковушках, у него внедорожник Mitsubishi Pagero Sport 3.0 и кроссовер Toyota Lexus RX 200 Т.



Практически такой же доход, но чуть-чуть ниже показал член фракции КПРФ, бывший руководитель республиканского агентства по закупкам Егор Олзоев. Любопытно, что он единственный из всех самых богатых является депутатом на постоянной (оплачиваемой) основе. Олзоев занимает в Хурале пост заместителя председателя комитета по экономической политике. Его доход за 2020 год составил 8 303 078 рублей.



В собственности у него пять земельных участков, два дома (63 и 184 кв.метра), по ½ доли в двух квартирах и место на автостоянке. При этом автомобилей за ним никаких не числится. Зато у супруги Олзоева оказался такой необычный транспорт, как автокран «Ивановец МАЗ 5337».



Не обойдём вниманием обязательного участника прошлых рейтингов самых богатых членов Хурала Сергея Георгиевича Пашинского (не путать с депутатом Сергеем Мироновичем Пашинским), гендиректора ООО «АвтоДом». Пашинский расположился следом за Олзоевым. Его доход упал стремительными темпами: с 67,5 млн до 7,7 млн.



У него три земельных участок и доля четвёртого, жилой дом в 262 «квадрата». Также имеется в собственности объекты, явно относящиеся к бизнесу: просторный магазин-гараж, гараж в 1880 кв.метров, большое здание тёплой стоянки, ремонтно-механические мастерские, проходная и нежилое здание.



У Пашинского автомобиль УАЗ 31514, а также прицеп-цистерна ПЦ-6.7 -8925 на шасси МАЗ-8925, два полуприцепа-тяжеловоза ЧМЗАП 9990, прицеп ТАПЗ-755 и прицеп МАЗ 93801.



К слову, любопытен также вылет из числа самых богатых Геннадия Доржиева, гендиректора ООО «Смитинвест». В 2019 году у него был доход в 24,6 млн. рублей, а в 2020-м – всего 2,6 млн. Вероятно, как и на других бизнесменов в Хурале, на него повлиял коронавирусный год, в том числе ударивший по строительной индустрии и отрасли ремонтов.



