Шойгу лично наградил раненого военного из Бурятии

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу наградил командира взвода обслуживания 36-й общевойсковой армии прапорщика Арсалана Мункуева, раненого в ходе спецоперации на Украине, медалью «За отвагу». Медаль Шойгу вручил в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве.
Прапорщик из Улан-Удэ пока соблюдает постельный режим, медаль ему пристегнули на больничную пижаму.
- Выздоравливайте, ждём вас! - пожелал министр обороны.
В пресс-службе министерства обороны сообщили, что 26 февраля Арсалан Мункуев совершил марш для эвакуации подбитых противником у населённых пунктов Белая Сорока и Иванков танка Т-80 и машины разминирования УР-77. Во время эвакуации был совершён наезд на противотанковую мину противника. Мункуев получил минно-взрывное ранение, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Всего в тот день в госпитале Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим медаль «Золотая Звезда», орден Мужества и 10 медалей «За отвагу». Среди награждённых две девушки – военнослужащие медицинской службы.
Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру обороны, что все поступившие военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. По его словам, все необходимые меры уже приняты, и военнослужащие в ближайшее время смогут вернуться в свои подразделения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале марта минобороны рассказало о героизме улан-удэнца, командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковника Дениса Шишова. Он отразил семь атак. И даже получив осколочное ранение в голову, продолжил командовать подразделениями бригады. За мужество и героизм Денису Шишову присвоено звание «Герой России».