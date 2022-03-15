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Шойгу лично наградил раненого военного из Бурятии

Шойгу лично наградил раненого военного из Бурятии
Власть,  Фото:минобороны РФ
Медаль Арсалан Мункуев получил в госпитале в Москве

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу наградил командира взвода обслуживания 36-й общевойсковой армии прапорщика Арсалана Мункуева, раненого в ходе спецоперации на Украине, медалью «За отвагу». Медаль Шойгу вручил в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве.

Прапорщик из Улан-Удэ пока соблюдает постельный режим, медаль ему пристегнули на больничную пижаму.

- Выздоравливайте, ждём вас! - пожелал министр обороны.



В пресс-службе министерства обороны сообщили, что 26 февраля Арсалан Мункуев совершил марш для эвакуации подбитых противником у населённых пунктов Белая Сорока и Иванков танка Т-80 и машины разминирования УР-77. Во время эвакуации был совершён наезд на противотанковую мину противника. Мункуев получил минно-взрывное ранение, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Всего в тот день в госпитале Сергей Шойгу вручил российским военнослужащим медаль «Золотая Звезда», орден Мужества и 10 медалей «За отвагу». Среди награждённых две девушки – военнослужащие медицинской службы.

Начальник госпиталя Павел Крайнюков доложил министру обороны, что все поступившие военнослужащие уже прооперированы и находятся в стадии реабилитации. По его словам, все необходимые меры уже приняты, и военнослужащие в ближайшее время смогут вернуться в свои подразделения.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале марта минобороны рассказало о героизме улан-удэнца, командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, полковника Дениса Шишова. Он отразил семь атак. И даже получив осколочное ранение в голову, продолжил командовать подразделениями бригады. За мужество и героизм Денису Шишову присвоено звание «Герой России».


военнослужащие Украина минобороны

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