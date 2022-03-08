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Минобороны рассказало о героизме военнослужащего из Бурятии

Минобороны рассказало о героизме военнослужащего из Бурятии
Происшествия,  Фото:минобороны РФ
Полковник из Бурятии получил ранение на Украине

Полковник Денис Шишов - командир гвардейской десантно-штурмовой бригады из Бурятии. В минобороны РФ рассказали, как Денис Шишов обеспечивал отражение семи атак в ходе спецоперации на Украине.

- Денис Шишов 25 февраля получил боевую задачу: совершить марш-бросок, занять мост через реку Днепр в районе Каховки. Это рубеж должен был стать плацдармом для последующего развёртывания основных сил. Военнослужащие соединения вели бои с многократно превосходящими силами противника. 26 февраля, умело управляя огнём, Денис Шишов обеспечил отражение семи атак. При этом было уничтожено около 20 единиц бронетехники и более 60 неонацистов, - говорится в сообщении минобороны.

Денис Шишов получил осколочное ранение в голову. Несмотря на это, он продолжил командовать подразделениями бригады, которые при массированных обстрелах противника удерживали переправу до подхода основных сил.

Полковник жив, сейчас он будет проходить лечение.

4 марта глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о гибели восьми военнослужащих из республики на Украине.

5 марта в Гусиноозёрске простились с погибшим старшим лейтенантом Ильей Семёновым. Пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.
минобороны Украина

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