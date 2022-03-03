Екатерину Кочетову одобрили на должность зампреда правительства Бурятии

Министр экономики объяснила, насколько вырастет её зарплата в новом статусе
На сегодняшней 30-й сессии Народного Хурала депутаты дали согласие главе Бурятии на назначение Екатерины Кочетовой зампредом правительства республики – министра экономики Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», это новая должность: прежде министр экономики не был приравнен к высокому уровню заместителя председателя правительства республики. Теперь же зампред – министр экономики будет курировать экономический блок правительства, включая промышленность. В свою очередь, министр промышленности, торговли и инвестиций потерял статус зампреда правительства.
Вопрос одобрения Кочетовой решался долго. Депутат от КПРФ Баир Цыренов поинтересовался, предусматриваются ли финансовые изменения.
- Затраты планируются в связи с появлением нового зампреда или без увеличения заработной платы? Постоянно структура правительства у нас меняется. В начале года меняется состав правительства, переутверждается, через несколько месяцев министр один, допустим, идёт на другую должность. И сейчас у нас до выборов-то осталось уже полгода. Новый состав правительства, опять будут какие-то перестановки. Насколько это целесообразно? - поинтересовался он.
Заместитель правительства Бурятии Баир Цыренов дал пояснения на этот счёт.
- Вы прекрасно знаете, что есть принцип целесообразности. Количество не меняется, структура правительства – да, после выборов главы, возможно, будет изменена. Это будет на решении избранного главы. Я тут особых проблем не вижу. Нет каких-то скрытых смыслов. Структура правительства может меняться, она решается всегда в соответствии с теми задачами, которые стоят. И не исключено, что и до выборов может что-то измениться… Как будет ситуация в стране, как будет ситуация в республике… Нету ничего вечного, закостеневшего, - ответил зампред правительства республики.
Обсуждая финансовую составляющую вопроса, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что фонд заработной платы не меняется, также, как и количество зампредов: «Просто зампред с минпрома переходит в зампред минэка. Вот и всё. Ни фонд, ни количество, ничего не меняется».
После бурных обсуждений перед депутатами выступила Екатерина Кочетова, которая представила свою программу. Выйдя за трибуну, первым делом она ответила на волнующий парламентариев вопрос по зарплате. По её словам, зарплата министра экономики вырастет на три тысячи рублей. Но из этой суммы будет вычтена 13% налогов.
Выслушав Екатерину Кочетову, депутаты активно задавали ей вопросы. Каверзный вопрос задал Буда-Ширап Батуев. Он поинтересовался, сможет ли она курировать сектор крупной промышленности, не имея фактического опыта работы в этой сфере.
- Безусловно, желание есть сделать эту работу эффективной. То, что у меня нет опыта работы в промышленности, думаю, будет достойная кандидатура именно из отрасли именно ключевая для нашей республики. Человек должен быть всё-таки с реального сектора экономики, - ответила Екатерина Кочетова.
Голосование проходило тайно. Большинство поддержали её кандидатуру: «за» - 37, «против» - 17.
Теперь глава Бурятии Алексей Цыденов должен подписать указ о назначении, и Кочетова официально станет зампредом правительства.
Таким образом, в правительстве Бурятии будут первый заместитель председателя (Всеволод Мухин), зампред – руководитель администрации главы (Баир Цыренов), зампред по социальному развитию (Вячеслав Цыбикжапов), зампред по развитию инфраструктуры (Евгений Луковников), зампред по вопросам безопасности (Пётр Мордовской), зампред, отвечающий за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры (Иван Альхеев). Также статус заместителей председателя правительства имеют глава полпредства Бурятии при президенте (Игорь Зураев), министр сельского хозяйства и продовольствия (Галсан Дареев), и теперь министр экономики в лице Екатерины Кочетовой.
Кочетова возглавила минэкономики Бурятии в декабре 2019 года с приставкой и.о. Официально была назначена министром в марте следующего года. До минэкономики трудилась на посту замминистра промышленности и торговли Бурятии. А ещё ранее работала в мэрии Улан-Удэ, где занимала пост заместителя председателя комитета по образованию.
Екатерину Кочетову одобрили на должность зампреда правительства Бурятии
Власть, Фото:
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