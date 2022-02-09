Статус министра экономики повысился
Глава Бурятии Алексей Цыденов произвёл изменения в структуре исполнительных органов государственной власти республики. Соответствующие поправки в указ внесены 8 февраля.
Изменения касаются должностей заместителей председателя правительства Бурятии. Прежде статус зампреда правительства имел министр промышленности, торговли и инвестиций. Согласно же новому указу, глава минпромторга этот статус теряет. Зато зампредом правительства становится министр экономики.
Министерство экономики Бурятии с конца 2019 года возглавляет Екатерина Кочетова.
Министерство промышленности, торговли и инвестиций пока остаётся без руководителя, пост с приставкой врио занимает замминистра Алексей Оловянников. Прежний министр Антон Виноградов получил руководящую должность в крупной аудиторской компании; он покинул правительство Бурятии в октябре 2021 года.
В правительстве Бурятии имеются первый заместитель председателя (Всеволод Мухин), зампред – руководитель администрации главы (Баир Цыренов), зампред по социальному развитию (Вячеслав Цыбикжапов), зампред по развитию инфраструктуры (Евгений Луковников), зампред по вопросам безопасности (Пётр Мордовской), зампред, отвечающий за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры (Иван Альхеев). Также статус заместителей председателя правительства имеют глава полпредства Бурятии при президенте (Игорь Зураев), министр сельского хозяйства и продовольствия (Галсан Дареев), и теперь уже вместо министра промышленности – министр экономики.
Глава Бурятии произвёл рокировку с должностями зампредов
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