Юрий Трутнев: «Для меня секрет, почему Бурятия не попала в «Чистый воздух»

Музыкальный лицей специально для Трутнева организовал мини-концерт с выступлением хореографического ансамбля. Полпреду показали библиотеку, спортзал, кабинет информатики.







Трутнев поблагодарил детей за подарок.







- В Республике Бурятии активно реализуется программа развития центров экономического роста. Сейчас, безусловно, мы будем усиливаться и присоединять программу дальневосточной концессии. Чтобы можно было опережающим способом создавать подобные объекты, как музыкальный колледж, в котором мы сегодня побывали, - рассказал Чекунков.



