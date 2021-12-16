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Юрий Трутнев: «Для меня секрет, почему Бурятия не попала в «Чистый воздух»

Юрий Трутнев: «Для меня секрет, почему Бурятия не попала в «Чистый воздух»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Полпред президента в ДФО находится в Улан-Удэ с двухдневным визитом

16 декабря в Улан-Удэ прибыл заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев. Он будет работать в Бурятии два дня.

В программе сегодняшнего визита были посещение музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева, Приборостроительного производственного объединения и центральной части города, где планируется масштабное строительство.

Экскурсия началась с нового корпуса музыкального лицея имени Дамдина Аюшеева. Как сообщал «Байкал-Daily», масштабная реконструкция завершилась летом. На месте старого корпуса был построен новый, площадью в четыре раза больше снесённого. На реконструкцию лицея было выделено около 200 млн рублей из дальневосточной субсидии.

Музыкальный лицей специально для Трутнева организовал мини-концерт с выступлением хореографического ансамбля. Полпреду показали библиотеку, спортзал, кабинет информатики.


В художественной студии Трутнев поговорил с юными художниками, а они, пользуясь случаем, не отпустили его с пустыми руками.

- Надеюсь не рисовать заставите, - пошутил Юрий Трутнев.

- Нет почему, ребят у нас старались, расписали красивую тарелочку с бурятским орнаментом, которая символизирует благополучие во всех делах и долголетия - ответила педагог.

Трутнев поблагодарил детей за подарок.


Во время экскурсии произошёл забавный момент. Гости остановились в коридоре со справочными историческими материалами, где ученики в любой момент могут читать про известных исторических личностях. Трутнев, в свою очередь, обратил внимание, что на стенде одни зарубежные знаменитости, и возмутился почему нет российских.

- У вас есть такой же стенд, только с русскими знаменитостями, а то британцы одни висят? – спросил Трутнев.

- Да, конечно есть, у нас были специальные вкладки прямо с мыслями наших людей, - ответила директор лицея Светлана Грешилова.

Вторым объектом для посещения стало АО «Улан-Удэнский приборостроительное производственное объединения». Делегация надолго там останавливаться не стала.

Юрий Трутнев, в свою очередь, рассказал журналистам об одной из основных целей визита – реновации центра Улан-Удэ.

- Мы сегодня начали работу, ознакомившись со всеми объектами которые построены за счёт программы Дальнего Востока. Хорошие объекты. Музыкальный колледж производит очень приятные впечатления. Жалко детей нет, они все на карантине. Что касается дальнейших планов, то это строительство и модернизация города. Вы знаете, что Владимир Путин на Дальневосточном экономическом форуме принял реновацию дальневосточных городов. Улан-Удэ должен оказаться в этой программе. Сегодня мы должны вместе собраться, поговорить, что нам надо сделать для того, чтобы это состоялось, - поделился Трутнев.

Также будут подняты проблемы экологии Улан-Удэ и развития туризма.

- Отдельно рассмотрим вопросы туризма, потому что они не очень быстро двигаются. Посмотрим строительство дальневосточного квартала. Ну и, конечно, когда приезжаешь в Улан-Удэ, очень хочется разобраться, когда здесь будет наводиться порядок с экологией. Для меня большой секрет, почему Улан-Удэ не вошёл в программу «Чистый воздух». Сегодня будем обсуждать этот вопрос и сделаем всё для того, чтобы это исправить, – заявил Трутнев.

Вместе с Трутневым приехал и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, который поделился мнением по поводу эффективности применения дальневосточной субсидии в Улан-Удэ.

- В Республике Бурятии активно реализуется программа развития центров экономического роста. Сейчас, безусловно, мы будем усиливаться и присоединять программу дальневосточной концессии. Чтобы можно было опережающим способом создавать подобные объекты, как музыкальный колледж, в котором мы сегодня побывали, - рассказал Чекунков.



полномочный представитель президента России

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