На месте старого корпуса был возведён новый, площадью в 4 раза больше снесённого
В столице Бурятии завершилась реконструкция музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева. Масштабная реконструкция проходила в одном из корпусов учебного учреждения. Старое здание давно требовало обновления и расширения.
Напомним, что музыкально-гуманитарный лицей занимает два корпуса на улице Комсомольской, 28а и 29. Один из его корпусов был реконструирован частично. Радикально изменился второй корпус. Ветхую двухэтажку снесли в прошлом году, а на освободившейся площадке возвели новый учебный блок площадью в 4 раза больше прежнего. В новом корпусе для учеников предусмотрены художественная студия; хореографический и спортивный залы; библиотечно-информационный центр; технические мастерские; кабинеты математики, истории, литературы, физики, химии, биологии с современным оборудованием.
- На реконструкцию лицея финансирование составило около 200 млн рублей. После прохождения всех необходимых заключений выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, - рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии, новое здание лицея отвечает всем нормам и позволяет принять большое число учащихся.
В Улан-Удэ закончилась реконструкция лицея имени Д. Аюшеева
Общество, Фото:
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