Главой Иволгинского района стал замминистра культуры республики
Министр культуры Бурятии Соёлма Дагаева поделилась интересным моментом - фото с двумя главами пригородного района. Она сделала пост в соцсети, сфотографировавшись с бывшим главой Иволги и новоиспечённым руководителем.
- Интересный момент. Загадываю желание между двумя главами Иволгинского района. Виктор Цырендоржиевич Очиров, опытнейший человек, два срока отработал главой поселка Иволгинск и срок главой района, и Николай Владимирович Емонаков, пока ещё сегодня замминистра культуры РБ, а завтра уже новый руководитель района. Обоим желаю Удачи и Успехов! - написала на своей странице в соцсети Дагаева.
Как известно, уже второй её зам покидает министерство культуры, становясь главой района. В 2018 году Леонид Будаев был назначен заместителем министра культуры. До этого он руководил Курумканским районом. Летом этого года он вернулся обратно в кресло главы района.
Как сообщал «Байкал Daily», главу Иволгинского района назначили по конкурсу. 7 декабря должность получил первый заместитель министра культуры 42-летний Николай Емонаков. Ранее власти Иволгинского района отказались от всенародных выборов, так что главу выбирали по конкурсу. В финал конкурсная комиссия пропустила двух человек – Емонакова и главу Оронгоя Жамсо Цыренжапова. Леонида Будаева также назначили по итогам конкурса.
Теперь главы многих районов выбираются по итогам голосования депутатов районного совета. Подобная процедура прошла, например, и в Тункинском районе Бурятии.
Министр культуры Бурятии загадала желание между двумя главами района
Власть, Фото:
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