В Улан-Удэ после скандала с сауной назначен временный директор КСК

В комитете по управлению имуществом и землепользованию прокомментировали громкой скандал вокруг сауны
Из-за громкого скандала вокруг сауны, расположенной в здании улан-удэнского Культурно-спортивного комплекса (КСК), директора Юрия Сибирякова отстранили от должности. Исполняющим его обязанности назначена заместитель директора Юлия Шишмакова. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в комитете по управлению имуществом и землепользованию (КУИ).
С арендатором сауны договор расторгли 20 ноября. В комитете отметили, что ранее информация о нарушениях договора аренды со стороны арендатора, в КУИ не поступала.
- По сведениям МУП «КСК» персонал предприятия опрошен представителем правоохранительных органов. Информация о проведении проверки в комитет не поступала. Использование муниципальных помещений, в том числе закреплённых на праве хозяйственного ведения, для осуществления противоправной деятельности недопустимо, - сообщили в комитете.
Как сообщал «Байкал-Daily», скандал разгорелся после публикаций бурятского кинодеятеля, общественника Артёма Бурлова. Он поделился, что в сауну за отдельную плату можно вызвать «девочек». Бурлов скрытой камерой записал видео разговора с администратором заведения, которая называла расценки на такие услуги.
Вскоре появились новые детали. Журналист Евгения Балтатарова, изучив сайт скандальной сауны, обнаружила фотографии «красной комнаты» со специфической атрибутикой БДСМ. Telegram-канал «БурКОПсоюз» опубликовали скриншоты из закрытой группы сауны в социальной сети «Вконтакте», где «красную комнату» называют «БДСМ-клубом». За её пользование предусматривался отдельный прайс.
Директор КСК Юрий Сибиряков, в свою очередь, пояснил, что договор аренды с собственником сауны заключили до его назначения. Он также заверил, что со своей стороны предоставил всю необходимую информацию правоохранительным органом, а договор с арендатором скандальной сауны расторгнут.
Предыдущий директор КСК покинул пост после другого скандала. В 2019 году выяснилось, что в муниципальном культурно-спортивном комплексе работал игорный клуб. Тогда же была уволена председатель КУИ Анастасия Кузовлева, которая сейчас находится в СИЗО по обвинению в получении взятки.
В Улан-Удэ после скандала с сауной назначен временный директор КСК
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