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Бывший член правительства Бурятии рассказал о новой работе

Бывший член правительства Бурятии рассказал о новой работе
Власть,  Фото:страница Антона Виноградова
Антон Виноградов раскрыл, ради какой работы оставил пост министра

Бывший министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов отработал первый день в KPMG – организации, которая входит в «большую четвёрку» аудиторских компаний, одного из мировых лидеров в области финансового, налогового консультирования и аудита.

- В компании на позиции директора по развитию бизнеса я буду заниматься реализацией крупных проектов в области государственно-частного партнёрства, структурирования, финансового консультирования и привлечения финансирования в инвестиционные проекты, реализуемые в России и странах СНГ, осуществлять взаимодействие с федеральными и региональными органами исполнительной власти в части реализации проектов в субъектах РФ, реализовывать проектное финансирование и сделки слияний-поглощений, их финансовое консультирование и сопровождение, - написал на своей странице в Facebook Антон Виноградов.

Кроме того, он пообещал, что «с учётом новых возможностей» продолжит реализацию инвестпроектов в Бурятии и на Дальнем Востоке.

- Ждём интересных проектов! – заключил Виноградов.

Как сообщал «Байкал-Daily», Антон Виноградов покинул пост министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии в середине октября. Пока обязанности министра исполняет Алексей Оловянников. Уже тогда сообщалось, что он переходит в крупную бизнес-структуру. Однако название организации Виноградов не стал раскрывать, пообещав, что вскроет карты, когда будет официально назначен.

Работа Антона Виноградова в Бурятии началась с деятельности в должности министра Бурятии по инвестициям, которую он занимал с февраля 2018 года по май 2019 года.

С июня 2019-го по февраль 2021 года Антон Виноградов трудился заместителем председателя правительства Бурятии – главой полномочного представительства Бурятии при президенте РФ. В феврале 2021 года был назначен зампредом правительства - министром промышленности, торговли и инвестиций республики.
правительство Бурятии

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