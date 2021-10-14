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Антон Виноградов переходит в крупный холдинг в Москве

Антон Виноградов переходит в крупный холдинг в Москве
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пообещал продолжать вести инвестиционные проекты в Бурятии

Сегодня стало известно о том, что пост министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии покидает Антон Виноградов. 

На пресс-конференции Антон Виноградов рассказал, что его новое место работы будет находиться в Москве.

- Ухожу в крупную структуру, которая занимается информационными технологиями, строительствами дата-центров по всему миру - не только в России. Это крупная холдинговая структура, вертикально интегрированная, - рассказал Антон Виноградов.

Название компании министр не озвучил, пообещав огласить его, когда займёт свой пост. На новой должности Антон Виноградов будет заниматься проектами по строительству центров обработки данных, системных интеграторов и гидроэлектростанций.

Помимо работы в Москве, Виноградов займёт должность советника главы республики по реализации промышленных и инвестиционных проектов на общественных началах.

- Я буду продолжать вести проекты Центра ядерной медицины, строительства инфекционной больницы, строительства дата-центра в Мухоршибирском районе, Гусиноозёрские теплицы с новым инвестором, инвестора из Татарстана по строительству коммерческих и промышленных парков и ещё несколько инвестиционных проектов. Те проекты, которые мы заложили в «Байкальской гавани». На сегодняшний момент это «Грин Флоу», это «Байкал Эрмитаж», который 18 числа приезжает проходить общественное слушание. В случае успешного прохождения общественных слушаний будет получение техусловий, прохождение экспертиз и разрешение на строительство, строительство объекта. Буду вести проекты в области минерально-сырьевого комплекса, - добавил министр.
В общей сложности стоимость всех проектов исчисляется сотнями миллиардов рублей.

По признанию Антона Виноградова, он ещё не знает, кто займёт освободившуюся должность министра. Это будет решать глава Бурятии Алексей Цыденов. Также неизвестно имя исполняющего обязанности.

- Что касается «кто вместо?», то сейчас рассматривается несколько кандидатур, это будет решать глава республики. Предполагаю, что это будет кто-то из текущих заместителей. Думаю, что это будет местный человек, который знает специфику министерства, который знает отрасль, - рассказал Антон Виноградов.

Работа Антона Виноградова в Бурятии началась с деятельности в должности министра Бурятии по инвестициям, которую он занимал с февраля 2018 года по май 2019 года.

С 24 июня 2019 по февраль 2021 года Антон Виноградов являлся заместителем председателя правительства Бурятии – главой полномочного представительства Бурятии при президенте РФ. В феврале 2021 года был назначен зампредом правительства - министром промышленности, торговли и инвестиций республики.


министерство промышленности пост

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