Срок полномочий нынешнего ректора Николая Мошкина скоро истекает
Бывшего депутата Госдумы прошлого созыва, экс-министра образования Бурятии Алдара Дамдинова прочат в ректоры Бурятского госуниверситета. Информация об этом появилась в Telegram-каналах «БурКОПсоюз», ULAN-UDE.LIFE.
- Завтра истекает (теперь уже окончательно) срок полномочий ректора Бурятского госуниверситета Николая Мошкина. С 1 октября исполняющим обязанности ректора ВУЗа станет, как и ожидалось, экс-депутат Госдумы Алдар Дамдинов, - говорится в сообщении Telegram-канала «БурКОПсоюз».
В пресс-службе вуза «Байкал-Daily» данные сведения не подтвердили и не опровергли. В университете добавили, что пока официальной информации о назначении нет, и как только она появится, то будет доведена до СМИ.
Что касается действующего на сегодня ректора БГУ Николая Мошкина, то он эту должность занял в 2016 году, когда прежний руководитель вуза Степан Калмыков отправился на пенсию.
До этого Мошкин трудился на посту первого замминистра образования.
Алдара Дамдинова прочат в ректоры БГУ
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