Депутаты стоя и под аплодисменты проводили Баданова из Хурала

Прощальные слова растрогали освободившего кресло депутата Матвея Баданова
На сессии принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Хурала Матвея Баданова. Как сообщал «Байкал-Daily», утром гендиректор ООО «БИН» (куда входит агрохолдинг «Николаевский» и сеть одноимённых магазинов) Матвей Баданов заявил, что досрочно освобождает кресло депутата Народного Хурала. Решение он прокомментировал «причинами, связанными со здоровьем». Это известие стало полной неожиданностью для его коллег.
Многие депутаты высказали тёплые слова благодарности Баданову.
- Уважаемый Матвей Александрович. Вы очень депутат действенный, вы постоянно избирались по одномандатному избирательному округу, очень много сделали для своих избирателей. Мы знаем, когда проходили избирательные кампании, во время агитационной кампании вы особо не работали, но во время избирательного созыва вы работали очень эффективно, и всегда вас избиратели с большим преимуществом по сравнению с другими оппонентами-кандидатами выбирали. Это дорогого стоит, то доверие народа, которое вам оказывают уже в течение нескольких созывов. Работая в комитете по бюджету в Народно Хурале вы внесли большой вклад в развитие бюджетного законодательства. Ваш профессионализм, ваша принципиальность, умение разбираться в бюджетных вопросах, умение вместе с депутатами Хурала решать и принимать необходимые законы, снискали к вам большое уважение среди депутатов практически всех созывов, - сказал спикер Хурала Владимир Павлов.
- Это принципиальный, пытливый целеустремленный человек. Пять созывов он отработал депутатом Народного Хурала, помимо того, мы знаем, что он вел очень большую общественную работу на своем округе. Самое главное, он занимается бизнесом, живым бизнесом занимается. Это люди, которые не боятся трудностей, - поделился мнением Пётр Носков.
- Мы давно знаем Матвея Александровича, действительно со второго созыва вместе работали, и в этом человеке можно найти очень много положительных моментов, он всегда готов поддержать. Он принципиальный. И с отцом я знаком, и теперь преемниками, это, конечно, целая династия. Они великие трудяги, работают днём и ночью. Мы знаем, в каком состоянии комплекс они приняли и как довели его. Это трудолюбие, огромная принципиальность. И за это мы очень уважаем. Спасибо ему за работу, - подключился Валерий Цыремпилов.
Вице-спикер Хурала Цырен-Даши Доржиев отметил, что двери Хурала для него всегда открыт, Матвей Баданов может приходить в любое время.
- Очень тронут, большое спасибо. Я очень растроган теми словами, которые я здесь услышал, - ответил всем Баданов.
Парламентарии, стоя, поаплодировали своему уже бывшему коллеге.
Баданов был депутатом пяти созывов Народного Хурала из шести – всех, кроме первого.
Депутаты стоя и под аплодисменты проводили Баданова из Хурала
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Прощальные слова растрогали освободившего кресло депутата Матвея Баданова
Уже прошли первые новые назначения
Руководителю муниципалитета рекомендовано баллотироваться на второй срок
У прежнего руководителя района выявили липовый документ об образовании
Перенос приюта «Надежда» из посёлка Забайкальский стал теперь реальнее
В зону возможного затопления попадают семь тысяч домов
Предложение о жеребьёвке ранее отклонили
На сессии Народного Хурала решается судьба вакантного места председателя бюджетного комитета
Депутат пяти созывов, бизнесмен Матвей Баданов огорошил Хурал просьбой о сложении полномочий
В топе самых богатых депутатов парламента Бурятии произошли любопытные изменения
Марина Ванчикова возглавляет отдел потребительского рынка министерства экономического развития региона
Звание Дмитрию Мезенцеву присвоено за особо выдающиеся заслуги по развитию региона
Юлия Иванова работала в министерстве туризма Бурятии
По итогам послания появятся новые меры поддержки населения
Власть, 24.04.2021
Алексей Цыденов вышел на субботник