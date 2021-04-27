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Депутаты стоя и под аплодисменты проводили Баданова из Хурала

Депутаты стоя и под аплодисменты проводили Баданова из Хурала
Власть, 
Прощальные слова растрогали освободившего кресло депутата Матвея Баданова

На сессии принято постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Народного Хурала Матвея Баданова. Как сообщал «Байкал-Daily», утром гендиректор ООО «БИН» (куда входит агрохолдинг «Николаевский» и сеть одноимённых магазинов) Матвей Баданов заявил, что досрочно освобождает кресло депутата Народного Хурала. Решение он прокомментировал «причинами, связанными со здоровьем». Это известие стало полной неожиданностью для его коллег.

Многие депутаты высказали тёплые слова благодарности Баданову.

- Уважаемый Матвей Александрович. Вы очень депутат действенный, вы постоянно избирались по одномандатному избирательному округу, очень много сделали для своих избирателей. Мы знаем, когда проходили избирательные кампании, во время агитационной кампании вы особо не работали, но во время избирательного созыва вы работали очень эффективно, и всегда вас избиратели с большим преимуществом по сравнению с другими оппонентами-кандидатами выбирали. Это дорогого стоит, то доверие народа, которое вам оказывают уже в течение нескольких созывов. Работая в комитете по бюджету в Народно Хурале вы внесли большой вклад в развитие бюджетного законодательства. Ваш профессионализм, ваша принципиальность, умение разбираться в бюджетных вопросах, умение вместе с депутатами Хурала решать и принимать необходимые законы, снискали к вам большое уважение среди депутатов практически всех созывов, - сказал спикер Хурала Владимир Павлов.

- Это принципиальный, пытливый целеустремленный человек. Пять созывов он отработал депутатом Народного Хурала, помимо того, мы знаем, что он вел очень большую общественную работу на своем округе. Самое главное, он занимается бизнесом, живым бизнесом занимается. Это люди, которые не боятся трудностей, - поделился мнением Пётр Носков.

- Мы давно знаем Матвея Александровича, действительно со второго созыва вместе работали, и в этом человеке можно найти очень много положительных моментов, он всегда готов поддержать. Он принципиальный. И с отцом я знаком, и теперь преемниками, это, конечно, целая династия. Они великие трудяги, работают днём и ночью. Мы знаем, в каком состоянии комплекс они приняли и как довели его. Это трудолюбие, огромная принципиальность. И за это мы очень уважаем. Спасибо ему за работу, - подключился Валерий Цыремпилов.

Вице-спикер Хурала Цырен-Даши Доржиев отметил, что двери Хурала для него всегда открыт, Матвей Баданов может приходить в любое время.

- Очень тронут, большое спасибо. Я очень растроган теми словами, которые я здесь услышал, - ответил всем Баданов.

Парламентарии, стоя, поаплодировали своему уже бывшему коллеге.

Баданов был депутатом пяти созывов Народного Хурала из шести – всех, кроме первого.


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