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В Бурятии выступили против предприятия по переработке опасных отходов

В Бурятии выступили против предприятия по переработке опасных отходов
Власть,  Фото:pixabay.com
Бурятский министр просит не размещать опасное предприятие в черте города

В Бурятии появились противники строительства предприятия по переработке опасных отходов, который планируют построить в микрорайоне Энергетик в Улан-Удэ. Против строительства выступил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов. Он пояснил, что подобные объекты должны находиться вдали от населённых пунктов.

- Уважаемые земляки. Сегодня прочитал новость, что в мэрии города Улан-Удэ вчера обсуждался вопрос о предоставлении земли в районе посёлка Энергетик предприятию, которое будет заниматься переработкой опасных веществ. Я категорически против данного проекта. И обращаюсь лично к мэру города Улан-Удэ Игорю Шутенкову, депутатам городского совета, чтобы пересмотрели это решение. Считаю, что самое главное – это здоровье и безопасность жителей Улан-Удэ. Если такое предприятие создавать, то создавать его далеко от города и от населенных пунктов. Прошу очень пристально обратить внимание на моё обращение, - обратился министр в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях стало известно, что для предприятия по переработке и обезвреживания опасных отходов власти города намерены выделить землю. Проектом планируется заняться инвестор, название предприятия пока не разглашалось. Известно, что предприятие намерено использовать «биологические способы уничтожения» опасных отходов.

Вопрос о выделении земли рассматривали на заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ.

Предположительно, предприятие расположится в микрорайоне Энергетик, за ТЭЦ-2.

- Все документы мы детально рассмотрим, ознакомимся с санитарно-эпидемиологическим заключением на данный земельный участок, убедимся, что предприятие не будет вредно жителям и прилегающим территориям, тогда и будет принято окончательное решение, - пояснял депутат горсовета Анатолий Сахнов.

В случае одобрения вопрос будет вынесен на сессию горсовета, которая состоится 22 сентября.



минспорта опасные отходы загрязнение

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