В Улан-Удэ может появиться предприятие по переработке опасных отходов

Рассматривается вопрос о выделении земли инвестору



На заседании комитета по градостроительной политике, строительству и землепользованию горсовета Улан-Удэ рассмотрели вопрос о выделении земли для потенциального инвестора. Последний будет заниматься переработкой и обезвреживанием опасных отходов.



Предположительно, предприятие расположится в микрорайоне Энергетик, за ТЭЦ-2.



- Территория, где планируется размещение площадки по обезвреживанию отходов, не является объектом капитального строительства. Возведение зданий инженерных сетей там не предусмотрено. Воздействия на атмосферу и поверхностные водотоки не будет, в связи с отсутствием сбросов. Площадку также покроют бетоном для исключения попадания отходов в подземные воды. Размещение самой площадки для обезвреживания отходов не влечёт за собой изменений в организацию улично-дорожной сети в рассматриваемом участке, - рассказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству администрации города Михаил Мясищев.



Вопрос о выделении участка решается и, в случае одобрения, будет вынесен на сессию горсовета 22 сентября.



- Сегодня мы предварительно рассмотрели этот вопрос. Мы понимаем, такая деятельность в целом необходима и интересна. Тем более, что инвестор использует биологические способы уничтожения отходов. Все документы мы детально рассмотрим, ознакомимся с санитарно-эпидемиологическим заключением на данный земельный участок, убедимся, что предприятие не будет вредно жителям и прилегающим территориям, тогда и будет принято окончательное решение, - пояснил заместитель председателя профильного комитета горсовета Анатолий Сахнов.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, в ближайшие дни депутаты наметили выезд на место.





