Улыбающиеся светофоры в Улан-Удэ могут привести к штрафу







Тогда было заявлено, что идея с «весёлыми» светофорами согласована в ГИБДД. Однако в Госавтоинспекции эту информацию опровергли.



- Управлением ГИБДД данная инициатива не согласовывалась. Нанесение смайликов и иных изображений ГОСТом не предусмотрено. В отношении МБУ «Горсвет»возбуждено административное производство по ст. 12.34 КоАП РФ, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.



Для юридических лиц санкции статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.



Отметим, многим горожанам необычные светофоры понравились, о чём они писали в соцсетях. Так, подписчики паблика anonim__03 написали: «Прикольно сделали!», «Мне понравилось, даже как-то настроение поднялось», «Реально мелочь, а приятно».





