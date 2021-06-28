Улыбающиеся светофоры в Улан-Удэ могут привести к штрафу

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Улан-Удэ на улице Бабушкина, на остановке «Республиканский бизнес-инкубатор», появились светофоры со смайликами. В комитете городского хозяйства сообщали, что светофоры в качестве эксперимента установил МБУ «Горсвет».
На красный сигнал светофора загорается грустный смайлик, на жёлтый – задумчивый, на зелёный – улыбающийся.
Тогда было заявлено, что идея с «весёлыми» светофорами согласована в ГИБДД. Однако в Госавтоинспекции эту информацию опровергли.
- Управлением ГИБДД данная инициатива не согласовывалась. Нанесение смайликов и иных изображений ГОСТом не предусмотрено. В отношении МБУ «Горсвет»возбуждено административное производство по ст. 12.34 КоАП РФ, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Для юридических лиц санкции статьи предусматривает штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей.
Отметим, многим горожанам необычные светофоры понравились, о чём они писали в соцсетях. Так, подписчики паблика anonim__03 написали: «Прикольно сделали!», «Мне понравилось, даже как-то настроение поднялось», «Реально мелочь, а приятно».