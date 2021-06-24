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В Улан-Удэ появились светофоры со смайликами

В Улан-Удэ появились светофоры со смайликами
Общество, 
«Весёлые» светофоры согласовали с ГИБДД

В Улан-Удэ в качестве эксперимента МБУ «Горсвет» установил «весёлые» светофоры на улице Бабушкина на остановке «Республиканский бизнес-инкубатор». На стёкла светофоров наклеили смайлики.

- Эта идея согласована с управлением ГИБДД по Бурятии, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

 
Будет изучаться реакция горожан, но первые отзывы пока положительные.

«Не унывайте, пацаны», «Прикольно», «Ваууу», - пишут горожане по постом в Instagram-паблике ves_ulan_ude_

Смайлики трёх цветов: «красный» цвет - это грустное лицо, «желтый» - задумчивое лицо, «зелёный» - веселое лицо.

- Надеемся, что данный эксперимент понравится горожанам. Берегите себя и своих близких, - добавляют в комитете городского хозяйства.

светофоры
 
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