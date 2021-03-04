Принята отставка Ивана Альхеева
Сегодня районный совет депутатов принял отставку Ивана Альхеева с поста главы Тункинского района. С завтрашнего дня Альхеев официально вступает в должность заместителя председателя правительства Бурятии, сообщила пресс-секретарь администрации Тунки Дора Хамаганова.
Временно исполняющим обязанности главы Тункинского района назначен Чингис Маншеев.
Как сообщал «Байкал-Daily», следующий глава Тунки будет избран не всенародным голосованием, а по конкурсу. Двух претендентов из желающих сперва отберёт конкурсная комиссия, а решающее слово будет за райсоветом депутатов.
Подать заявку на конкурс сможет принять участие любой дееспособный гражданин России, достигший возраста 21 года и не имеющий ограничений пассивного избирательного права.
В конце января Народный Хурал дал согласие на назначение зампредов правительства Бурятии. Иван Альхеев получил 48 голосов «за» и 8 «против». Он займёт пост зампреда правительства Бурятии, отвечающего за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры.
Справка:
Иван Альхеев родился в 1972 году. В 1989-м окончил Хойтогольскую среднюю школу. С 1990 по 1992 годы проходил срочную службу в Псковской воздушно-десантной дивизии. Эпидемиолог по образованию. Работал в Тункинском центре Госсанэпиднадзора, а также в коммерческой фирме, в администрации Тункинского района, в геологическом предприятии «Сибирьгеология».
Глава Тункинского района с февраля 2016 года по март 2021-го.
Тункинский район Бурятии остался «обезглавлен»
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