В Бурятии подобрали замену Ивану Альхееву

Стало известно, кого планируют назначить исполняющим обязанности главы Тункинского района
Исполняющим обязанности главы Тункинского района после перехода Ивана Альхеева в правительство Бурятии станет, скорее всего, его бывший заместитель Чингис Маншеев.
Решение о его назначении должны принять сегодня.
- Чингис Маншеев ещё не утверждён. Сейчас идёт совещание. Пока назначен заместителем главы района по экономике и финансам, - сообщила «Байкал-Daily» пресс-секретарь администрации района Дора Хамаганова.
Ранее Чингис Маншеев также занимал должность заместителя главы Тункинского района по развитию инфраструктуры.
Иван Альхеев, трудившийся главой Тункинского района с 2016 года, накануне вошёл в состав обновлённого правительства Бурятии. Он стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Бурятии, отвечающего за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры. Официальное утверждение его в должности состоится после одобрения Народным Хуралом.
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Власть, Фото:
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