У Антона Виноградова появится новый заместитель

Объявлены результаты конкурса на пост замминистра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии
Стали известны результаты конкурса на замещение вакантной должности заместителя министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии – председателя комитета по развитию предпринимательства.
- По итогам конкурса правительственная конкурсная комиссия признаёт победителем Шалькова Виталия Алексеевича, - говорится в документе на сайте регионального правительства.
Претендовали на должность, помимо Шалькова, 26 человек. В их числе руководитель аппарата Народного Хурала Жамсо Гунзынов, сын бывшего министра экономики Бурятии Зандры Сангадиева Бато Сангадиев, начальник отдела инвестиций, развития агропродовольственного рынка и внешних связей минсельхоза республики Дамдин Намсараев и другие.
Комиссия рекомендует всех к включению в кадровый резерв минпрома Бурятии.
Про Виталия Шалькова известно, что он окончил Бурятскую государственную сельскохозяйственную академию в 1999 году, Национальный институт бизнеса в 2018. Ранее он трудился в администрации Тарбагатайского района, занимался бизнесом – являлся учредителем ООО, был депутатом Совета депутатов Тарбатайского района, затем – его председателем и т.д.
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