Районный суд назначил бывшему главе Баргузинского района только штраф
Верховный суд Бурятии ужесточил наказание бывшему главе Баргузинского района Алексею Балуеву.
Этой весной Балуев был признан виновным в превышении должностных полномочий, ему был назначен штраф.
Уголовное дело на экс-главу Баргузинского района связано с введением режима ЧС, который Балуев объявил в декабре 2017 года. Поводом для режима ЧС стало частичное разрушение моста через реку Сувинка на автомобильной дороге местного значения.
- Действовавший режим позволил главе района заключить муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ, минуя конкурсные процедуры, напрямую с одним местным предпринимателем. В марте 2018 года подрядчик ремонтные работы завершил. После чего Балуев обеспечил их приёмку без замечаний и оплату в полном объёме на сумму более 1,4 млн. рублей. Однако в ходе проведённой в рамках уголовного дела экспертизы установлено, что в результате нарушений, допущенных подрядчиком во время ремонта, и удешевления использованных материалов существенно снижена грузоподъемность моста и создана опасность обрушения его конструкций, - сообщает СУ СКР по Бурятии.
В марте приговором районного суда Балуеву было назначено наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей.
Приговор был обжалован в апелляционном порядке ввиду его чрезмерной мягкости. Верховный суд Бурятии наказание Алексею Балуеву ужесточил.
В итоге Балуеву назначено четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком. Также он лишён права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 2,5 года.
«Чрезмерно мягкий» приговор экс-главе района Бурятии ужесточили
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