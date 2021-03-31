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Экс-главу района Бурятии оштрафовали за превышение полномочий

Экс-главу района Бурятии оштрафовали за превышение полномочий
Власть,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Из-за действий главы района был оплачен некачественный ремонт моста

Бывший глава Баргузинского района Бурятии Алексей Балуев признан виновным в превышении должностных полномочий.

Как сообщал «Байкал-Daily», уголовное дело бывшего главы района связано с ремонтом моста через реку Сувинка. Мост частично разрушился, из-за чего глава ввёл в Баргузинском районе режим чрезвычайной ситуации. На ремонт переправы из резервного фонда Бурятии было получено более 1,5 млн. рублей. После этого действовавший режим ЧС позволил главе района заключить муниципальный контракт на выполнение аварийно-восстановительных работ, минуя конкурсные процедуры. Договор был заключен с местным предпринимателем, которого главе района посоветовал знакомый, выяснили следователи.

При этом выбранный подрядчик не обладал надлежащей квалификацией в области мостостроения. Ремонт оказался таким, что после него была существенно снижена грузоподъёмность. Кроме того, были допущены нарушения, влияющие на безопасность эксплуатации моста.

- Члены приёмочной комиссии обследовали мост и выявили несоответствие фактически выполненных работ условиям контракта. Однако глава района, используя своё положение, заставил их подписать акт приёмки выполненных работ, а двух лиц, которые так и не согласились с его требованиями, исключил из комиссии, - отмечали ранее в Следственном управлении.

После этого на счета подрядчика были перечислены почти 1,5 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры района.

В марте 2019 года райсовет депутатов досрочно отправил Алексея Балуева в отставку.

Суд назначил бывшему главе района наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей.

- Приговор суда не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
превышение должностных полномочий главы районов Баргузинский район
 
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