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Глава СК России поручил наградить храброго 12-летнего улан-удэнца

Глава СК России поручил наградить храброго 12-летнего улан-удэнца
Власть,  Фото:СК России

Одна из женщин, избивавшая 12-летнего мальчика, сама кормящая мать

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить к награде юного улан-удэнца, избитого взрослой компанией за то, что он вступился за дедушку.

Поручение об этом Бастрыкин дал 20 апреля на оперативном заседании. Там были в том числе заслушаны результаты работы по расследованию резонансных происшествий в регионах.

- По каждому случаю глава ведомства дал конкретные поручения руководителям региональных управлений. К примеру, поручил представить к награде несовершеннолетнего мальчика, который заступился перед злоумышленниками за дедушку и сам стал потерпевшим от действий четверых соучастников, - говорится в сообщении Следственного комитета России.

Как сообщал «Байкал-Daily», нашумевшее преступление произошло вечером 17 апреля в переулке Яблоневый в Улан-Удэ. Четверо взрослых (двое мужчин и двое женщин в возрасте от 27 до 33 лет) зверски избили 12-летнего мальчика, который защищал своего дедушку. Пьяные взрослые не раз вымогали у старика деньги. Его внук, приехавший в гости, не побоялся дать им отпор.

Тогда разозлившиеся пьяницы подкараулили мальчика в подъезде. Один ударил школьника по голове бутылкой, повалив на пол. После чего взрослые принялись жестоко избивать ребёнка по телу и голове. Одна женщина вырвала у него из кармана тысячу рублей, другая пыталась забрать телефон и снять кольцо с пальца.

В сюжете телеканала «Россия-24» сообщается, что во время избиения мальчику удалось дозвониться матери. Шокированная женщина услышала в телефонной трубке крики о помощи и плач.

В какой-то момент ребёнок успел вырваться и несколько метров бежал босиком по холодной земле. Только в ближайшем торговом центре ему удалось позвонить в полицию.

- Матери мальчика до сих пор сложно говорить. Она едва сдерживает слезы и признаётся, что с соседями её сын хорошо знаком, и она не понимает, откуда у взрослых, которые сами являются родителями, такая агрессия и жестокость, - отмечается в сюжете «Россия-24».

Мальчик сейчас в больнице, у него сотрясение мозга и несколько переломов.

Дом, где живет дедушка ребёнка, находится на окраине Улан-Удэ. Пожилой мужчина, по некоторым данным, недавно перенёс инсульт. Рассказывать журналистам подробности того кошмарного вечера он явно не хочет.

Жильцы дома согласились на интервью тележурналистам на условиях анонимности. Они рассказали, что «прославившаяся» компания агрессивных женщин и мужчин давно держит местных обитателей в страхе. К пьяным вечерам этого безработного «квартета» привыкли уже все. Характеристика для всех одна: шумят, выпивают, хамят. Одна из женщин, которая, по некоторым данным, била мальчика ногами – кормящая мать, её дочери всего восемь месяцев. Ещё один из вероятных обидчиков ребёнка – 27-летний Бато – перебивается случайными заработками. В соцсетях мужчина позирует на фоне ковра и с голым торсом.

Накануне Октябрьский районный суд избрал задержанным меру пресечения, отправив их под стражу. В СУ СКР по Бурятии сообщали, что сперва все четверо отрицали вину, но затем в ходе проводимых допросов и очных ставок стали изобличать друг друга.



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