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Улан-удэнцев, избивших 12-летнего мальчика, заключили под стражу

Улан-удэнцев, избивших 12-летнего мальчика, заключили под стражу
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Сперва обвиняемые пытались отрицать свою вину

В Улан-Удэ двух и двух женщин, которые избили и ограбили 12-летнего школьника, заключили под стражу. Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд.


Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло вечером 17 апреля. Четверо взрослых (в возрасте от 27 до 33 лет) распивали алкогольные напитки. После в подъезде своего дома встретили 12-летнего мальчика, который гостил у дедушки в соседней квартире.

Накануне между мальчиком и их компанией произошла ссора из-за того, что школьник вступился за дедушку и потребовал от пьяных соседей не выпрашивать у пожилого пенсионера деньги на спиртное. В связи с этим взрослые решили расправиться с ребёнком. Они преградили ему путь, ударили школьника пустой стеклянной бутылкой по голове.

Затем вся компания принялась избивать упавшего мальчика, а одна из женщин вытащила у него из кармана тысячу рублей. Её подруга, угрожая убить мальчика, пыталась выхватить его телефон и снять кольцо с пальца. Но ребёнок сопротивлялся и с силой сжимал ладонь.

Через некоторое время нападавшие отвлеклись. Мальчик вскочил на ноги и убежал на улицу, где позвонил в полицию из павильона.

Пьяная компания была задержана.

- После задержания злоумышленники отрицали вину, но затем в ходе проводимых допросов и очных ставок стали изобличать друг друга. По ходатайству следствия в отношении всех четверых обвиняемых сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 

В отношении мальчика проводится судебно-медицинская экспертиза. Она установит тяжесть вреда, причинённого его здоровью. После этого действиям нападавших будет дана окончательная правовая оценка.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия».



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