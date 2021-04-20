Улан-удэнцев, избивших 12-летнего мальчика, заключили под стражу

В Улан-Удэ двух и двух женщин, которые избили и ограбили 12-летнего школьника, заключили под стражу. Меру пресечения избрал Октябрьский районный суд.





Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия».













