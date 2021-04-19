В Улан-Удэ взрослые мужчины и женщины избили 12-летнего мальчика

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Ребёнок не побоялся заступиться за своего дедушку перед пьяной компанией взрослых



В Улан-Удэ двое мужчин и двое женщин в возрасте от 27 до 33 лет избили и ограбили 12-летнего мальчика. На нападавших возбудили уголовное дело о разбое, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Обвиняемые живут в доме коридорного типа в переулке Яблоневый в Улан-Удэ. По версии следствия, они злоупотребляют спиртным и нередко выпрашивают деньги на алкоголь у пожилого соседа. На выходные к пенсионеру в гости приехал 12-летний внук. Школьник не побоялся вступиться за дедушку. Он высказал претензии пьяной компании и запретил ходить к деду за деньгами.



Вечером 17 апреля пьяная компания после очередного застолья курила в коридоре дома, где встретили возвращавшегося в квартиру мальчика. Они преградили школьнику путь, стали предъявлять претензии по поводу его недавних требований. После один из них ударил ребёнка пустой бутылкой по голове.



Когда мальчик упал, вся компания принялась избивать его руками и ногами по голове и телу. После этого женщина выхватила у него из кармана тысячу рублей. Другая женщина, угрожая, что убьёт мальчика, пыталась отнять у него телефон и снять кольцо с пальца. Однако ребёнок не поддался, с силой сжимая ладонь.



Через некоторое время нападавшие отвлеклись. Мальчик вскочил на ноги и убежал на улицу, где позвонил в полицию из торгового павильона.



Прибывшие полицейские задержали компанию, после чего передали материалы в местный отдел Следственного комитета в связи с совершением тяжкого преступления в отношении несовершеннолетнего.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде содержания под стражей.

