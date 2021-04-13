Самым богатым зампредом правительства Бурятии оказался Галсан Дареев

Зампреды правительства Бурятии и их семьи декларируют 23-летние автомобили, дома сторожа и коттеджи на 465 квадратов
Заместители председателя правительства Бурятии раскрыли свои доходы за прошлый 2020 год.
Наибольший доход
Зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Галсан Дареев показал самый большой доход среди коллег. Он задекларировал 6,8 млн рублей. Впрочем, подчеркнём, в правительство Дареев пришёл только в феврале этого года, весь 2020-й он ещё трудился ректором БГСХА.
Недвижимости на Дареева не зарегистрировано, в пользовании у него квартира в 48,5 квадратов. Машины также у него нет.
Автомобиль 23-летней давности
Зампред правительства по вопросам безопасности Пётр Мордовской показал доход в 2020 году в 3,6 млн, его супруга – 158 тысяч. Мордовской владеет двумя земельными участками и жилым домом 157,8 квадратов, у него в долевой собственности (1/3), в том числе с женой, есть квартира в 65 квадратов.
Мордовской, как и прежде, владеет старенькой машиной Suzuki Escudo 1997 года и автоприцепом. На жену зарегистрированы два автомобиля - Toyota Land Cruiser 2004 года, Nissan Juke 2013 года и прицеп.
У Зураева своей недвижимости нет
Доход заместителя председателя правительства Бурятии – главы полпредства республики в Москве Игорь Зураев в прошлом году составил 3,5 млн рублей, его жена – 2,8 млн.
У Зураева в собственности ничего нет, кроме автомобиля КИА QLE (Sportage) 2019 года. В пользовании находятся жилой дом, земельный участок и квартира в 65 квадратов.
По-прежнему в собственности у жены зампреда правительства четыре земельных участка под ИЖС, один из них в общей долевой собственности (1/4 доли); жилой дом в 465 кв. метров. Числятся за ней и – как и прежде - доли разных объёмов в пяти квартирах, а также два нежилых помещения: одно в долевой собственности, второе – в индивидуальной.
Есть дом сторожа
Зампред правительства – руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов показал годовой доход в 3,4 млн. Супруга принесла в семью ещё 850 тысяч рублей.
Что касается недвижимости, то у Баира Цыренова в индивидуальной собственности три земельных участка, жилой дом в 81,5 квадратов и любопытный объект – дом сторожа в 26,6 квадратов. В долевой собственности у него жилой дом (1/2) в 561 квадрат, земельный участок (1/2) и ещё один участок (1/420).
Ездит руководитель администрации главы на Mercedes Benz ML 320 2000 года.
Вячеслав Цыбикжапов без машин
У зампреда правительства республики по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова годовой доход – 3,1 млн, у жены – 20 тысяч. В индивидуальной собственности у него две квартиры в 114,1 и 48,1 квадратов, жилой дом в 147,8 квадратов и земельный участок под ИЖС.
У его супруги в собственности только участок (сад-огород). На неё зарегистрирована машина Toyota Highlander 2011 года.
Первый зампред по доходам не первый
Первый зампред правительства Бурятии Всеволод Мухин за 2020 год задекларировал 3 млн рублей, его жена – 813 тысяч. Отметим, Мухин вступил в должность правой руки главы Бурятии только в этом году, весь прошлый год был министром финансов.
Супруги Мухина совместно владеют квартирой в 50,9 кв. метров. В индивидуальной собственности у Мухина есть земельный участок.
В пользовании у первого зампреда правительства, его жены и его двоих детей – квартира в 63 квадрата. Ездит он на автомобиле Mitsubishi Outlander 2011 года.
Чирипов прикупил прицеп
Министр Бурятии по взаимодействию с Монголией, в прошлом году бывший зампред правительства по АПК и развитию сельских территорий Даба-Жалсан Чирипов задекларировал годовой доход – 2,7 млн.
В собственности у него, как и прежде - квартира (совместная с женой собственность) в 113,9 квадратов и нежилое помещение для стоянки автомобиля (доля), машина «Ниссан Патрол». Правда, в эту графу добавился ещё прицеп 2019 года.
Евгений Луковников и дом в 200 квадратов
Зампред правительства по развитию инфраструктуры Евгений Луковников задекларировал годовой доход в 2,7 млн, его супруга в 2020 году 2,2 млн рублей. В совместной собственности у них дом в 199 квадратов и земельный участок.
Помимо этого, у супруги Евгения Луковникова и двоих его детей находится в долевой собственности квартира в 95,4 квадрата. На жену также зарегистрирована машина Toyota Land Cruiser 150 2018 года.
У Луковникова есть в пользовании дом в 89,7 квадрата, квартира в 95,4 кв. метров.
Антон Виноградов предпочитает «Мерседес»
Зампреду правительства – министру промышленности, торговли и инвестиций Антону Виноградову удалось заработать в 2020 году 2,2 млн, его жене – 50 тысяч рублей. Супруга чиновника владеет квартирой в 80,5 квадратов.
Антон Виноградов ездит на Мерседес Бенц ML350 2011 года, супруга - на Тойоте Рав-4 2016 года выпуска.
Самый скромный по доходам
Новичок среди зампредов Иван Альхеев, также вступивший в должность в этом году, задекларировал годовой доход в 1,7 млн. Доход связан с его прежним местом работы главой Тункинского района.
Жена показала доход в 54 тысячи. У чиновника в собственности два земельных участка и жилой дом в 176,6 квадратов, у супруги – земельный участок и квартира в 50,5 кв. метров.
Владеет машинами ВАЗ-21074 1993 года, УАЗ-396252 2001 года и КАМАЗ- 5410 1984 года. На жену зарегистрирован автомобиль поновее - Toyota Land Cruiser 200, 2011 года.
Как сообщал «Байкал-Dailу», также свои доходы раскрыл глава Бурятии Алексей Цыденов. Его доход снизился на 500 тысяч рублей.
Самым богатым зампредом правительства Бурятии оказался Галсан Дареев
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