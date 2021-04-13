 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 апреля

12 апреля

Популярное

Доходы главы Бурятии снизились

Доходы главы Бурятии снизились
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
У четы Цыденовых по-прежнему нет машин

Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался о доходах за 2020 год. Глава задекларировал 5 145 340 рублей.

Доходы Алексея Цыденов по сравнению с 2019-м годом снизились на 535 тысяч. Тогда он задекларировал 5 681 096 рублей.

Что касается недвижимости, то никаких изменений. В собственности у главы и супруги по-прежнему земельный участок площадью 748 «квадратов», жилой дом площадью 338 «квадратов» и квартира площадью 121 «квадрат».

Квартира Цыденовых находится в Москве, а коттедж – на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. Этот дом глава купил после назначения в Бурятию, оформив на него ипотеку сроком на 10 лет. Ипотека была взята под залог московской квартиры, так что Алексею Цыденову не потребовалось искать поручителей.

Ирина Цыденова, занятая воспитанием детей, задекларировала за год только 6 480 рублей.

Машин у супругов в собственности по-прежнему нет.

глава Бурятии Алексей Цыденов декларация доходов доходы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятию приедет министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
В Бурятию приедет министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
Власть, 12.04.2021
Алексей Чекунков намерен ознакомиться с промышленными предприятиями
Антон Виноградов участвует в Красноярском экономическом форуме
Антон Виноградов участвует в Красноярском экономическом форуме
Власть, 12.04.2021
Зампред правительства Бурятии принимает участие в дискуссии по креативному предпринимательству
Задыхающиеся жители просят о помощи главу Бурятии
Задыхающиеся жители просят о помощи главу Бурятии
Власть, 12.04.2021
Жители Гусиноозёрска жалуются на пыль от сотен машин, проезжающих мимо их домов  
Экс-глава Листвянки предстанет перед судом
Экс-глава Листвянки предстанет перед судом
Власть, 11.04.2021
Уголовное дело связано со строительством на Байкале
Министр экономики Бурятии ездит на «Тойоте Королле»
Министр экономики Бурятии ездит на «Тойоте Королле»
Власть, 11.04.2021
Екатерина Кочетова впервые отчиталась о доходах в должности министра экономики Бурятии
Глава минимущества Бурятии повысила доход, продав квартиру
Глава минимущества Бурятии повысила доход, продав квартиру
Власть, 11.04.2021
Маргарита Магомедова отчиталась о доходах за прошлый год
Прокуратура Бурятии проводит проверку в министерстве спорта
Прокуратура Бурятии проводит проверку в министерстве спорта
Власть, 10.04.2021
Проверяется законность расходования бюджетных средств 
InstaGuber: Глава Бурятии на втором месте в рейтинге губернаторов ДФО
InstaGuber: Глава Бурятии на втором месте в рейтинге губернаторов ДФО
Власть, 10.04.2021
«Стул как инструмент бурятской политики», - пишет «ФедералПресс»
У главы Советского района Улан-Удэ оказался липовый диплом
У главы Советского района Улан-Удэ оказался липовый диплом
Власть, 09.04.2021
В мэрии Улан-Удэ всё же прокомментировали ситуацию вокруг поддельного диплома
Глава Бурятии придумал лайфхак со стулом и планшетом
Глава Бурятии придумал лайфхак со стулом и планшетом
Власть, 09.04.2021
Пользователи оценили изобретение Алексея Цыденова
В мэрии Улан-Удэ не комментируют информацию о возможном липовом дипломе
В мэрии Улан-Удэ не комментируют информацию о возможном липовом дипломе
Власть, 09.04.2021
Неприятная история развернулась вокруг бывшего главы Советского района
Вице-спикер Хурала Бурятии объявила о намерении участвовать в праймериз «Единой России»
Вице-спикер Хурала Бурятии объявила о намерении участвовать в праймериз «Единой России»
Власть, 08.04.2021
От итогов голосования зависит, кого партия будет выдвигать на выборы в Госдуму
Глава Тувы ушёл в отставку
Глава Тувы ушёл в отставку
Власть, 08.04.2021
Врио главы стал Владислав Ховалыг
Баир Жамбалов не признал вину на суде
Баир Жамбалов не признал вину на суде
Власть, 08.04.2021
Бывший вице-спикер Народного Хурала выступил в суде по своему уголовному делу о смертельном наезде на девушку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^