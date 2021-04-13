У четы Цыденовых по-прежнему нет машин
Глава Бурятии Алексей Цыденов отчитался о доходах за 2020 год. Глава задекларировал 5 145 340 рублей.
Доходы Алексея Цыденов по сравнению с 2019-м годом снизились на 535 тысяч. Тогда он задекларировал 5 681 096 рублей.
Что касается недвижимости, то никаких изменений. В собственности у главы и супруги по-прежнему земельный участок площадью 748 «квадратов», жилой дом площадью 338 «квадратов» и квартира площадью 121 «квадрат».
Квартира Цыденовых находится в Москве, а коттедж – на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. Этот дом глава купил после назначения в Бурятию, оформив на него ипотеку сроком на 10 лет. Ипотека была взята под залог московской квартиры, так что Алексею Цыденову не потребовалось искать поручителей.
Ирина Цыденова, занятая воспитанием детей, задекларировала за год только 6 480 рублей.
Машин у супругов в собственности по-прежнему нет.
Доходы главы Бурятии снизились
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Алексей Чекунков намерен ознакомиться с промышленными предприятиями
Зампред правительства Бурятии принимает участие в дискуссии по креативному предпринимательству
Жители Гусиноозёрска жалуются на пыль от сотен машин, проезжающих мимо их домов
Уголовное дело связано со строительством на Байкале
Екатерина Кочетова впервые отчиталась о доходах в должности министра экономики Бурятии
Маргарита Магомедова отчиталась о доходах за прошлый год
Власть, 10.04.2021
Проверяется законность расходования бюджетных средств
Власть, 10.04.2021
«Стул как инструмент бурятской политики», - пишет «ФедералПресс»
Лебеди в этом году прилетели рано
В мэрии Улан-Удэ всё же прокомментировали ситуацию вокруг поддельного диплома
Пользователи оценили изобретение Алексея Цыденова
Неприятная история развернулась вокруг бывшего главы Советского района
От итогов голосования зависит, кого партия будет выдвигать на выборы в Госдуму
Врио главы стал Владислав Ховалыг
Бывший вице-спикер Народного Хурала выступил в суде по своему уголовному делу о смертельном наезде на девушку