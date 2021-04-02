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Зампред правительства Забайкалья два месяца стояла в очереди на вакцинацию

Зампред правительства Забайкалья два месяца стояла в очереди на вакцинацию
Власть,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Инна Щеглова вакцинировалась от коронавируса

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова 2 апреля поставила первую аппликацию вакцины от COVID-19, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В очереди на вакцину находилась порядка двух месяцев. Как только поступила новая партия вакцины, подошла моя очередь, меня пригласили в прививочный кабинет. Процедура безболезненная, ничего страшного в прививке нет. Записывайтесь, берегите своё здоровье и здоровье своих близких, - сказал вице-премьер.

По данным на 2 апреля, в Забайкалье работает 62 пункта вакцинации: 57 стационарных и пять передвижных. Вакциной воспользовались уже более 58 тысяч забайкальцев.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов ранее поделился, что вакцинировался ещё прошлой осенью. Именно поэтому его «не зацепило», когда все вокруг болели, считает глава.
коронавирус вакцинация
 
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