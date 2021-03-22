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Служба по тарифам Бурятии против альтернативного тарифа ТГК-14

Служба по тарифам Бурятии против альтернативного тарифа ТГК-14
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
ТГК-14 предложили испытывать новый высокий тариф не в Бурятии, а в Забайкалье

Республиканская служба по тарифам (РСТ) Бурятии выступила против перехода Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения. Как сообщал «Байкал-Daily», о возможном переходе на альтернативный тариф стало известно на прошлой неделе. Улан-удэнцам это грозит высоким повышением тарифа на тепло – только за первый год рост превысит сразу 16%.

- Начиная с 2019 года ТГК-14 настаивает на переходе Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения и расчёту тарифов по методу альтернативной котельной. Данный метод расчёта определяется федеральным законодательством, и отступление от него запрещено. Переход Улан-Удэ на метод альтернативной котельной приведёт к росту тарифов на тепловую энергию с января 2022 года на 5,6%, а с июля 2022 года дополнительно еще на 11%. Это значительно выше параметров, определённых правительством Российской Федерации. В целом в долгосрочном периоде тарифы по данному методу должны устанавливаться на уровне, в два раза превышающем инфляцию, - пояснили в РСТ.

Динамика тарифов по данному методу, предлагаемая ТГК-14, указана на графике:


В РСТ поясняют, что после входа в ценовую зону ТГК-14 будет иметь возможность использовать средства, полученные от потребителей, по своему усмотрению. «Это приведёт к бесконтрольному использованию полученных от потребителей средств», - отмечают специалисты республиканской службы по тарифам. Также ТГК-14 самостоятельно будет применять плату за технологическое присоединение без государственного регулирования.

В связи с этим в РСТ заявили, что не поддерживают переход Улан-Удэ в ценовую зону теплоснабжения.

Также в службе по тарифам Бурятии сделали встречное, не без иронии, предложение ТГК-14.

- РСТ Бурятии предлагает назначить флагманом в развитии системы теплоснабжения с применением метода альтернативной котельной Забайкальский край, в котором также работает ТГК-14 и в котором коммунальная инфраструктура ежегодно работает со значительными убытками, - предложили в службе по тарифам.

Отметим, по законодательству, решение о переходе в ценовую зону принимается не республиканской службой по тарифам, а властями Улан-Удэ и ТГК-14.


РСТ тарифы ТГК-14
 
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