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В Селенгинском районе Бурятии продлили карантинные ограничения

В Селенгинском районе Бурятии продлили карантинные ограничения
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Кафе и кинозалы всё ещё под запретом

17 марта республиканский оперштаб ещё на неделю продлил комплекс ограничительных мер на территории Селенгинского района Бурятии, введённые в начале марта.

Показатели заболеваемости в Селенгинском районе превышают средний уровень заболеваемости в республике в три раза. Эпидемиологическая служба и учреждения здравоохранения продолжают работу по стабилизации ситуации, пояснили в правительстве Бурятии.

4 марта в связи с неблагополучной эпидобстановкой по коронавирусу в Селенгинском районе было приостановлено проведение любых досуговых, спортивных, культурных мероприятий с очным участием зрителей. Закрыты предприятия общепита, кинозалы, учреждения культуры и допобразования.

Выезд спортивных команд для участия в соревнованиях за пределами района допускается только при наличии результатов лабораторного исследования на COVID-19.

Во всех организациях и предприятиях района усилены противоэпидемические мероприятия. Работают мобильные группы для контроля профилактических мер.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов, комментируя введение ограничительных мер в Селенгинском районе заявлял: «Рано расслабляемся, ковид никуда не ушёл».

В целом по республике ситуация с коронавирусом стабильная. В последние два дня суточный прирост был на уровне +70 заболевших, что намного меньше, чем осенние и зимние показатели.

Тем не менее, в начале марта глава Бурятии поручил готовиться к третьей волне коронавируса.


коронавирус профилактика Селенгинский район
 
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