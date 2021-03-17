В реанимации лежат более 70 пациентов
По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за сутки выявили 70 больных коронавирусом. Из них 54 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.
Суточный прирост заразившихся второй день держится на одной отметке. Днём ранее также было 70 заболевших. Заболеваемость упала ниже 100 случаев инфицирования в сутки в начале марта, с тех пор она планомерно идёт на спад.
Общее число случаев заражения COVID-2019 в Бурятии с начала пандемии достигло 35 219. Из них 54% (18 662) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.
За всё время выздоровели 33 240 человек, или 94%. Накануне вылечился 91 пациент.
Умерли за сутки ещё трое больных коронавирусом. С начала пандемии скончались 746 жителей Бурятии.
В стационарах республики сейчас лечатся 653 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 479. В отделениях реанимации находится 73 пациента (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65-ти – 23).
Свободно 256 ковидных коек.
Амбулаторное лечение проходят 580 пациентов с COVID-19. Наблюдается 166 человек.
Круг контактных лиц на сегодня составляет 2343 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что в его окружении болели коронавирусом, но его «не зацепило». Глава привился от ковида и призвал последовать его примеру.
В мэрии Улан-Удэ накануне констатировали, что горожане перестали серьёзно относиться к коронавирусу.
В республиканской клинической больнице рассказали о буднях ковидных госпиталей.
В Гусиноозёрске прикрыли кафе, где не обеззараживали воздух.
В Бурятии коронавирус второй день держится на одном уровне
Общество, Фото:
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