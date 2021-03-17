 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 марта

16 марта

Популярное

В Бурятии коронавирус второй день держится на одном уровне

В Бурятии коронавирус второй день держится на одном уровне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В реанимации лежат более 70 пациентов

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за сутки выявили 70 больных коронавирусом. Из них 54 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Суточный прирост заразившихся второй день держится на одной отметке. Днём ранее также было 70 заболевших. Заболеваемость упала ниже 100 случаев инфицирования в сутки в начале марта, с тех пор она планомерно идёт на спад.

Общее число случаев заражения COVID-2019 в Бурятии с начала пандемии достигло 35 219. Из них 54% (18 662) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели 33 240 человек, или 94%. Накануне вылечился 91 пациент.

Умерли за сутки ещё трое больных коронавирусом. С начала пандемии скончались 746 жителей Бурятии.

В стационарах республики сейчас лечатся 653 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 479. В отделениях реанимации находится 73 пациента (из них старше 65 лет – 43), на ИВЛ 39 пациентов (из них старше 65-ти – 23).

Свободно 256 ковидных коек.

Амбулаторное лечение проходят 580 пациентов с COVID-19. Наблюдается 166 человек.

Круг контактных лиц на сегодня составляет 2343 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что в его окружении болели коронавирусом, но его «не зацепило». Глава привился от ковида и призвал последовать его примеру.

В мэрии Улан-Удэ накануне констатировали, что горожане перестали серьёзно относиться к коронавирусу.

В республиканской клинической больнице рассказали о буднях ковидных госпиталей.

В Гусиноозёрске прикрыли кафе, где не обеззараживали воздух.


коронавирус профилактика
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии рассказали, как директор лесхоза преодолела горную реку
В Бурятии рассказали, как директор лесхоза преодолела горную реку
Общество, 17.03.2021
Верхне-Баргузинский лесхоз отмечает 50-летие
В Бурятии супружескую пару лишили родительских прав
В Бурятии супружескую пару лишили родительских прав
Общество, 17.03.2021
Родители фактически отказались от дальнейшего воспитания ребёнка
Учёные исследуют геном бурятской лошади
Учёные исследуют геном бурятской лошади
Общество, 17.03.2021
Бурятская порода лошадей по выносливости превосходит лошадей других пород
В Бурятии сняли клип про игру на ятаге на Байкале
В Бурятии сняли клип про игру на ятаге на Байкале
Общество, 17.03.2021
Пользователи восхитились и исполнением произведения, и роликом
На одного врача в ковидном госпитале Улан-Удэ приходится 20 больных
На одного врача в ковидном госпитале Улан-Удэ приходится 20 больных
Общество, 17.03.2021
«Вчера ещё вполне благополучный пациент сегодня может оказаться в реанимации», - отмечают медики  
Детский омбудсмен Бурятии помогла вдове военнослужащего
Детский омбудсмен Бурятии помогла вдове военнослужащего
Общество, 17.03.2021
Вдова военнослужащего жаловалась на комитет по образованию
В Иволгинском дацане в Бурятии пройдёт трёхдневный праздник
В Иволгинском дацане в Бурятии пройдёт трёхдневный праздник
Общество, 17.03.2021
Ламы будут читать наставления и поучения Будды к своим ученикам
Улан-удэнец обманом взял кредитную карту
Улан-удэнец обманом взял кредитную карту
Общество, 17.03.2021
Безработный мужчина обманул сотрудника банка
Прокурор Бурятии проведёт личный приём граждан
Прокурор Бурятии проведёт личный приём граждан
Общество, 17.03.2021
Чтобы попасть на приём, необходимо записаться 
Житель Бурятии устроил беспорядочную стрельбу
Житель Бурятии устроил беспорядочную стрельбу
Общество, 17.03.2021
Под обстрел в том числе попала пожарная машина
Жительница Бурятии пыталась обжаловать приговор за убийство
Жительница Бурятии пыталась обжаловать приговор за убийство
Общество, 17.03.2021
Женщина заявила, что не собиралась убивать сожителя 
Министр сельского хозяйства Бурятии посетил «Бурятхлебпром»
Министр сельского хозяйства Бурятии посетил «Бурятхлебпром»
Общество, 17.03.2021
Галсан Дареев осмотрел три производственных цеха
В Бурятии местами до +2
В Бурятии местами до +2
Общество, 17.03.2021
По республике преимущественно без осадков  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^