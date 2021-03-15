Минтранс Бурятии возглавил человек, никогда прежде не трудившийся в правительстве
Александр Гоге назначен министром по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии. Указ о назначении глава Бурятии Алексей Цыденов подписал 15 марта, сообщили в правительстве республики.
Александр Гоге родился в 1985 году в Иркутске. В 2007 году окончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Также освоил специальность «Экономика и управление на предприятии (строительство)» в этом же высшем учебном заведении в 2009 году.
Трудовой путь начал мастером дорожного участка в ООО «Дорожно-строительная компания». В 2008 году назначен инженером, а затем ведущим инженером в ОАО «Иркутскгипродор НИИ».
В 2014-2018 работал в должности ведущего инженера и начальника отдела в компании «ГлавДорПроект».
В 2018 году Александр Гоге возглавил общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройПроект».
С 2019 года был заместителем начальника управления федеральных автомобильных дорог «Южный Байкал» Федерального дорожного агентства.
Прежним министром транспорта Бурятии недолгое время был Александр Аюшеев, бывший сити-менеджер Улан-Удэ. Он возглавил министерство в марте 2019 года. В январе 2020-го глава Бурятии отправил правительство в отставку. Аюшеев оказался в числе тех, кому не удалось сохранить кресло после переназначения правительства.
Министром транспорта Бурятии стал 35-летний Гоге
Власть, Фото:
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