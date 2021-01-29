Алексей Цыденов подписал несколько указов об увольнениях
В Бурятии увольняют с 1 февраля трёх министров и зампреда правительства по экономическому развитию Алексея Мишенина. Об этом стало известно из указов главы Бурятии от 28 января.
Так, в указе про Мишенина говорится следующее:
«Уволить Мишенина Алексея Сергеевича с государственной должности Республики Бурятия заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию, члена правительства Бурятии 1 февраля 2021 года и расторгнуть с ним трудовой договор. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.
Также с 1 февраля увольняют Сергея Желтикова с поста министра промышленности и торговли Бурятии, Александра Аюшеева – с поста министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики, Дарью Архинчееву – с поста министра по инвестициям региона.
Пока не опубликованы указы об увольнении Алексея Хандархаева с поста министра природных ресурсов и Дабы-Жалсан Чирипова с должности главы минсельхозпрода. Вероятно, эти указы появятся позднее.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине января, без утечек в СМИ и Telegram-каналы, глава Бурятии Алексей Цыденов отправил правительство в отставку.
Через несколько дней Алексей Цыденов утвердил новую структуру и состав правительства.
Алексей Мишенин находится сейчас под следствием. Его задержали сотрудники ФСБ 8 декабря 2020 года. 9 декабря он был отправлен в Новосибирск для продолжения следственных действий. По предварительной информации, уголовное дело связано с работой Мишенина на Новосибирском авиаремонтном заводе, который он возглавлял с 2011 по 2015 годы. Пока Мишенин отправлен под домашний арест.
Глава Бурятии уволил Мишенина и трёх министров
Власть, Фото:
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