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Глава Бурятии уволил Мишенина и трёх министров

Глава Бурятии уволил Мишенина и трёх министров
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов подписал несколько указов об увольнениях

В Бурятии увольняют с 1 февраля трёх министров и зампреда правительства по экономическому развитию Алексея Мишенина. Об этом стало известно из указов главы Бурятии от 28 января.

Так, в указе про Мишенина говорится следующее:

«Уволить Мишенина Алексея Сергеевича с государственной должности Республики Бурятия заместителя председателя правительства Бурятии по экономическому развитию, члена правительства Бурятии 1 февраля 2021 года и расторгнуть с ним трудовой договор. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», - говорится в документе.

Также с 1 февраля увольняют Сергея Желтикова с поста министра промышленности и торговли Бурятии, Александра Аюшеева – с поста министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики, Дарью Архинчееву – с поста министра по инвестициям региона.

Пока не опубликованы указы об увольнении Алексея Хандархаева с поста министра природных ресурсов и Дабы-Жалсан Чирипова с должности главы минсельхозпрода. Вероятно, эти указы появятся позднее.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине января, без утечек в СМИ и Telegram-каналы, глава Бурятии Алексей Цыденов отправил правительство в отставку.

Через несколько дней Алексей Цыденов утвердил новую структуру и состав правительства.

Алексей Мишенин находится сейчас под следствием. Его задержали сотрудники ФСБ 8 декабря 2020 года. 9 декабря он был отправлен в Новосибирск для продолжения следственных действий. По предварительной информации, уголовное дело связано с работой Мишенина на Новосибирском авиаремонтном заводе, который он возглавлял с 2011 по 2015 годы. Пока Мишенин отправлен под домашний арест.


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