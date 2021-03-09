Глава Бурятии 8 марта съездил с бабушкой в музей

Алексей Цыденов рассказал, как отметил Международный женский день
Глава Бурятии Алексей Цыденов на своей странице в Instagram поделился, как провёл 8 марта. В этот день он был с женой Ириной и бабушкой.
- В честь 8 марта прогулялись с моей строгой бабушкой по Этнографическому музею. Сходили с бабушкой и супругой в ресторан на праздничный ужин, - рассказал глава Бурятии.
По его словам, «праздник удался».
Подписчики Алексея Цыденова вовсю желают здоровья его бабушке. «Такие фотографии заряжают на позитив, семейные отношения, доброту, позитив, любовь, улыбку!», «Как хорошо, когда есть бабушка. Здоровья вашей бабушке», «Добрые хорошие отношения- это здорово, дай бог вам всем здоровья!» - пишут пользователи.
Утром 8 марта появилось видеопоздравление от Алексея Цыденова. Он поздравил женщин с праздником, прочитав стихотворение
. В нём были в том числе строки: «Пусть все принцы вам так улыбаются, что аж падают с белых коней».
Алексей Цыденов рассказал, как отметил Международный женский день
«Пусть все принцы вам так улыбаются, что аж падают с белых коней», - пожелал Алексей Цыденов
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