Глава Бурятии поздравил женщин с 8 марта стихотворением









«Наши добрые, милые, нежные,

В нашей жизни вы лучика свет.

Счастья мы вам желаем безбрежного,

Пусть тревоги сойдут все на нет.



Пускай всё, что душе только хочется,

Станет явью, а вовсе не сном.

Будут добрыми в жизни пророчества,

И уютом наполнится дом.



Пусть весна непременно поселится

В ваших чутких, ранимых сердцах.

Только в лучшее искренне верится

И в любви, и в житейских делах.



Пусть мелькают года, не касаются

Красотою блистайте своей,

Пусть все принцы вам так улыбаются,

Что аж падают с белых коней».



Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил землячек с Международным женским днём. Он записал видеообращение, в котором прочитал поздравительное стихотворение.