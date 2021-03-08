Глава Бурятии поздравил женщин с 8 марта стихотворением

«Пусть все принцы вам так улыбаются, что аж падают с белых коней», - пожелал Алексей Цыденов
Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил землячек с Международным женским днём. Он записал видеообращение, в котором прочитал поздравительное стихотворение.
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«Наши добрые, милые, нежные,
В нашей жизни вы лучика свет.
Счастья мы вам желаем безбрежного,
Пусть тревоги сойдут все на нет.
Пускай всё, что душе только хочется,
Станет явью, а вовсе не сном.
Будут добрыми в жизни пророчества,
И уютом наполнится дом.
Пусть весна непременно поселится
В ваших чутких, ранимых сердцах.
Только в лучшее искренне верится
И в любви, и в житейских делах.
Пусть мелькают года, не касаются
Красотою блистайте своей,
Пусть все принцы вам так улыбаются,
Что аж падают с белых коней».
«Пусть все принцы вам так улыбаются, что аж падают с белых коней», - пожелал Алексей Цыденов
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