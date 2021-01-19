Следующего главу Тункинского района Бурятии выберут по конкурсу

Решение о главе Тунки примет райсовет
Следующий глава Тункинского района Бурятии будет выбран не на всенародных выборах, а по конкурсу. Процедуру разъяснила пресс-секретарь администрации района Дора Хамаганова.
Согласно действующему законодательству, на сегодня, 19 января, Иван Альхеев, уходящий в правительство Бурятии, остаётся главой Тункинского района. Его полномочия вправе досрочно прекратить только Совет депутатов на сессии.
После досрочной отставки главы района временно исполнять его обязанности будет один из заместителей. Его также определят на сессии депутаты районного Совета. Как сообщал «Байкал-Daily», и.о. главы Тунки планируется назначить замглавы Чингиса Маншеева.
Главный вопрос – выборы следующего главы Тункинского района.
- Со дня досрочного прекращения полномочий главы в течение шести месяцев будут проведены выборы нового главы в форме открытого конкурса. В настоящее время Совет депутатов занимается разработкой всех необходимых положений и порядков, - пояснила Дора Хамаганова.
Выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Тункинского района может любой гражданин России, обладающий пассивным избирательным правом.
Выборы главы Тункинского района пройдут в два этапа. Первый этап – конкурсный. Претенденты подают пакет документов в конкурсную комиссию, которая проверяет их полноту и достоверность. Если претендент обладает пассивным избирательным правом, не судим, не является иностранным гражданином, то он проходит этап открытого собеседования с конкурсной комиссией. Конкурсная комиссия оценивает уровень профессиональных знаний и навыков каждого претендента. В итоге комиссия выберет двух лучших кандидатов.
Второй этап – сами выборы. Райсовет депутатов на специально созванной сессии выберет из двух кандидатов следующего главу Тункинского района.
Иван Альхеев возглавлял Тункинский район с 2016 года. Тогда он одержал победу над председателем райсовета депутатов Аламжи Сыреновым с перевесом в 420 голосов.
В 2018 году в Тунке произошёл политический кризис. Была парализована нормальная работа власти: райсовет по решению райсуда был распущен, председатель райсовета подавал в суд на Ивана Альхеева, проводились шаманские обряды, в том числе с призывом «владыки подземного мира» для устранения главы. В итоге кризис удалось преодолеть после спецвизита в район главы Бурятии Алексея Цыденова, пожертвовавшего ради этого своим отпуском. Вскоре в Тункинском районе провели всенародное голосование по вопросу доверия населения Ивану Альхееву. Более 70% жителей поддержали его, и он остался главой.
Накануне стало известно о включении Альхеева в состав правительства Бурятии. Он назначен заместителем председателя правительства, пока с приставкой «и.о», и будет курировать минимущества, минприроды, минтуризма и минкультуры.
Закон, дающий муниципалитетам право самим решать: избирать своих глав на выборах или же назначать по конкурсу, был принят в Бурятии весной 2018 года. Единственное исключение в законе - Улан-Удэ, где мэра всегда будут избирать исключительно всенародным голосованием.
Следующего главу Тункинского района Бурятии выберут по конкурсу
Власть, Фото:
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