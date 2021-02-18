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В Бурятии набирает обороты петиция против Баира Жамбалова

В Бурятии набирает обороты петиция против Баира Жамбалова
Власть,  Фото:СУ СКР по Бурятии
«Жамбалов должен сидеть в тюрьме!» - требуют авторы петиции

В социальной сети «Вконтакте» появилась петиция против бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова, который обвиняется в ДТП, в котором погибла 17-летняя студентка.

«Жамбалов должен сидеть в тюрьме!» - так называется петиция. Её авторы требуют наказать политика по всей строгости закона.

- Депутат Народного Хурала (ранее – заместитель председателя Народного Хурала) Баир Жамбалов совершил смертельный наезд на 17-летнюю девушку и скрылся с места аварии. Жамбалов отрицает свою вину. Однако, после сложнейших экспертиз следствие установило, что за рулём иномарки в момент наезда был именно Жамбалов. Он обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». Общественность Бурятии требует наказания Жамбалова по всей строгости закона! – говорится в тексте петиции.

Петицию могут поддержать только зарегистрированные пользователи соцсети, это сделали уже более четырёх тысяч человек.


Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в этой же социальной сети появилась группа «Против Жамбалова». Одной из первых записей было «Сила в правде».

ДТП произошло 5 января 2020 года. Автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», который принадлежит политику, была сбита девушка, которая вышла из автобуса. Водитель скрылся с места происшествия, оставив сбитую девушку на морозе. Вскоре студентка скончалась.

Через несколько часов в полицию заявился друг политика, он заявил, что в момент ДТП находился за рулём и сбил девушку. Приятели выдвигали версию, что они поменялись автомобилям, а Баиру Жамбалову захотелось прокатиться на новом автомобиле друга-бизнесмена.

Однако следствие после ряда сложнейших экспертиз установило, что за рулём находился Баир Жамбалов, тогда ему было предъявлено обвинение. Судебный процесс по уголовному делу уже начался, прошло уже несколько заседаний.

В интервью перед одним из судебных заседаний Баир Жамбалов заявил, что не признаёт вину: «Я-то не был за рулём, я не считаю себя виновным».

За время расследования Жамбалов потерял высокую должность заместителя председателя Народного Хурала (сейчас он рядовой депутат), а также пост секретаря Бурятского регионального отделения «Единой России» (вовсе исключён из партии).


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