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Экс-мэр Улан-Удэ рассказал, каким для него были «лихие 90-е»

Экс-мэр Улан-Удэ рассказал, каким для него были «лихие 90-е»
Власть,  Фото:страница Александра Голкова
Александр Голков заявил, что трудности 90-х выкристаллизовали его характер

Бывший мэр столицы Бурятии Александр Голков вошёл во вкус активной жизни в соцсетях. Накануне на своих страницах он рассказал, какими для него были 90-е.

- Продолжая общение с подписчиками моего аккаунта, хотел бы обсудить одну важную тему, которая сегодня муссируется в разных источниках как страшилка о «лихих 90-ых». Как всегда, сделаю это на собственном примере. Какими для меня были 90-ые? Однозначно - стартовыми, где новизна поиска подталкивала к созданию своего дела. Вся необходимая теоретическая база уже имелась. За плечами - 8 лет непрерывной учёбы в институте и аспирантуре, работа на производстве. Оставалось внедрить полученные ранее знания и опыт в предпринимательскую деятельность, что я и сделал, - пишет бывший мэр Улан-Удэ в социальной сети.

Он добавил, что ему было интересно попробовать свои силы. В 1994 году он возглавил обанкротившийся киномеханический завод, создав на его базе новое производство.

- Мне удалось сохранить и увеличить численность коллектива, освоить более 700 наименований новых изделий, выстроить эффективную сбытовую политику, которая обеспечила в дальнейшем экспорт продукции за рубеж. Я не мог оставаться в стороне от благотворительности и поддерживал многие творческие коллективы, которые в то время испытывали большие трудности. Не оставался в стороне и от общественной жизни, с 1996 года участвуя в работе Союза промышленников и предпринимателей РБ. Дефолт 1998 года стал мощным толчком для развития производственной базы моего детища, - делится Александр Голков.

Экс-градоначальник также перечислил успехи предприятия.

- Именно в эти годы (1998-2000), предприятие «Спецмебель» трижды становилось победителем в номинации «Производство», а её генеральный директор, ваш покорный слуга, становился «Предпринимателем года» 1998, 1999, 2000 г. Наш коллектив был лауреатом и победителем конкурсов «10 лучших товаров республики» и «100 лучших товаров России». Это - самые напряженные и, в то же время, интересные годы, когда предприятие росло, развивалось и было признано «Лидером экономики» в отрасли. Так как я ставил перед собой амбициозные цели, то одних только технических и экономических знаний было недостаточно. Поэтому в конце 90-ых вновь стал студентом. Окончил с отличием юридический факультет РГГУ, - поведал Голков.

Он отмечает, что всё это десятилетие прошло для него под «производственной звездой».

- Именно «заводская проходная, что в люди вывела меня» связала с замечательными людьми нашей республики: Альцман К.П., Потаповым Л.В., Кравцовым Ю. Н., Сусловым А.А., Кукшиновым В.К., Клочихиным Г.М., Южаковым Л.В., Агафоновым М.Г., и многими другими, с кем мне посчастливилось трудиться. Я очень дорожил мнением этих людей. Их тернистый жизненный путь стал для меня тем ориентиром, которым должен обладать человек, наделённый способностью созидать, - продолжает экс-мэр Улан-Удэ.

- Трудности 90-ых закалили меня, выкристаллизовали мой характер, открыли путь к новым свершениям, - добавил он.


Как сообщал «Байкал-Daily», бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков оживил свои страницы в соцсетях в начале года. Для начала он рассказал о своём отце, известном в Бурятии музыканте и педагоге, скончавшемся год назад. После того поста Голков получил массу звонков, что его немало растрогало.

Недавно он подтвердил, что после увольнения с поста мэра живёт в Москве. «Начал всё с чистого листа», - поделился Голков.

Помимо Facebook и Instagram, Александр Голков освоил и самую молодёжную соцсеть TikTok, куда периодически выкладывает короткие видео.

Александр Голков дважды становился мэром Улан-Удэ, в общей сложности проведя на посту более шести лет. Досрочно ушёл в отставку в феврале 2019 года.


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