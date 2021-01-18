Экс-мэр Улан-Удэ: «Переехал в Москву и начал всё с чистого листа»

Александр Голков заявил, что завершил «этап перезагрузки»
Бывший мэр Улан-Удэ Александр Голков, в начале года ожививший соцсети, впервые публично рассказал, как живёт сейчас. Голков поприветствовал подписчиков своей страницы в Instagram и ответил на вопросы, где был два года после ухода с поста мэра и чем занимался.
- В этом посте расскажу вам кратко об этом промежутке времени моей жизни, а также следите за моими постами дальше, буду периодически выкладывать интересные факты своей биографии, писать свои мысли, рассуждать на те или иные темы. Итак, оставив работу в моем родном городе Улан-Удэ, где я прожил 54 года, меня ждали большие и очень интересные перемены. Я переехал в Москву и начал все с чистого листа. Пожалел ли я? Нет, ни разу. Все произошло так, как и должно было быть. Эти два года в полнейшем спокойствии и гармонии я живу в Москве, - поделился Александр Голков.
По его словам, за всю жизнь ему ни разу не удавалось столько времени проводить с семьёй.
- Только сейчас я понял сполна, что значит быть по-настоящему счастливым и жить так, как ты хочешь. Но это совсем не значит, что работу свою я не любил. Напротив, я по натуре лидер, поэтому должность мэра Улан-Удэ предполагала быть персонально ответственным за все, руководить людьми и отвечать за происходящее, не спать ночами и посвящать себя полностью работе, быть погружённым 24/7 в развитие города и продолжать работать без отпуска. Эти маленькие «прелести», заняли у меня много лет жизни. Я полностью отдавался работе и делал все на совесть, думаю, все видели мои результаты и мне не стыдно за них. Если кто-то сможет сделать лучше - пожму руку и признаю первенство, - высказался экс-мэр.
После переезда в Москву Александр Голков, по его словам, «взял тайм-аут в публичной сфере». То Он проходил этап перезагрузки: приходил в себя после прежней жизни, отдыхал, набирался сил, был с семьей и радовался жизни, рассказал бывший мэр.
- Как все заметили, я начал проявлять активность в соцсетях. Этап перезагрузки завершён. Я готов двигаться дальше и созидать, - заключил Голков, обещал написать продолжение в следующем посте.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале января Голков прервал молчание в соцсетях, опубликовав пост о своём отце, известном в Бурятии музыканте и педагоге. Как раз была годовщина смерти Голкова-старшего.
Затем Александр Голков внезапно вышел в самую молодёжную соцсеть – TikTok, где в том числе шутил про выборы в США.
Александр Голков дважды становился мэром Улан-Удэ, в общей сложности проведя на посту более шести лет. Досрочно ушёл в отставку в феврале 2019 года.
Экс-мэр Улан-Удэ: «Переехал в Москву и начал всё с чистого листа»
Власть, Фото:
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